m:tel TV ponuda je pažljivo odabrana i po vašem ukusu

Bogata ponuda televizijskog sadržaja u okviru m:tel TV usluga

Film „Grad nade” je odlično dramsko ostvarenje koje govori o isprepletenim ljudskim sudbinama, a možete ga pogledati u subotu, 22. novembra u 17.55 časova na TV Cinemax.

U potresnoj drami studija “Kolumbija pikčers", dva bivša cimera iz fakultetskih dana, Čarli Fajnman (Adam Sendler) i Alan Džonson (Don Čidl) sretnu se mnogo godina kasnije i obnove staro prijateljstvo. Čarli, koji je nedavno izgubio suprugu i djecu, odustao je od života, dok je Alan zaokupljen svojim porodičnim i profesionalnim obavezama. Njihov slučajni susret postaje slamka spasa i za Čarlija i za Alana, jer je obojici potreban pouzdan prijatelj u prelomnim trenucima u životu.

Mlada djevojka, nakon što je prisustvovala ubistvu svojih roditelja, postaje hladnokrvni ubica. Ovo je u najkraćem scenario akcionog filma “Kolumbijka”, koji je na programu u nedjelju, 23.11. u 21 čas na STAR TV.

Mlada žena (Zoe Saldana) odrasta u hladnokrvnog plaćenog ubicu nakon što je kao dijete u Bogoti bila svjedok ubistva svojih roditelja. Danju radi za strica kao atentatorka, dok u privatno vrijeme provodi niz osvetničkih ubistava za koje se nada da će je odvesti do krajnjeg cilja – mafijaša odgovornog za smrt njenih roditelja.

Film “Vrijeme”, koji će biti emitovan u ponedjeljak, 24. novembra u 15.00 časova na Pink World Cinema kritičari svrstavaju u kategoriju ostvarenja sa najboljim scenarijem.

Seh-hee (Ji-Yeon Park) i Ji-Vu (Jung-woo Ha) u vezi su već dvije godine, ali njihovu bliskost potkopava njena opsesivna ljubomora. Uvjerenа da će mu njeno lice jednog dana dosaditi i da će je napustiti, Seh-hee donosi drastičnu odluku – nestaje bez traga i odlazi plastičnom hirurgu u potrazi za potpuno novim identitetom. Ji-Vu, ostavljen u neznanju i zbunjen njenim nestankom, nastavlja svoj život sve dok ne upozna misterioznu ženu (Sung Hyun-ah) koja ga potpuno privuče. Ne sluti da je zapravo riječ o Seh-hee, skrivenoj iza novog lica, dok joj povjerava koliko mu nedostaje njegova „stara“ partnerka. Da li je nova ljepota zaista donijela sreću Seh-hee? I šta će se dogoditi kada Ji-Vu napokon otkrije istinu?

Bred Siberling režirao je fenomenalnu dramsku komediju “10 stvari ili manje” koja će na TV Prva biti emitovana u utorak, 25. novembra tačno u ponoć.

Nekada slavna holivudska ikona, sada sputana vlastitim strahovima i uspomenama na davnu slavu, prinuđena je da prihvati ponudu za ulogu u malom, niskobudžetnom nezavisnom filmu – jedinoj prilici koja mu je ostala nakon niza propuštenih velikih projekata. Na putu ka Karsonu, gdje planira da uradi pripreme za novu ulogu, vozač ga iznenada ostavlja samog na putu. Bez glamura, bez podrške i bez pravog plana, glumac je prisiljen da se osloni na ljude koje inače nikada ne bi primijetio. Upravo tada upoznaje Skarlet, pričljivu i srdačnu blagajnicu, čiji neočekivani razgovor postaje prvi korak ka njegovom tihom, unutrašnjem povratku. U suočavanju s vlastitim padovima, slomljenom reputacijom i svijetom koji ga je odavno prestigao, on otkriva da se stvarna snaga i inspiracija ponekad kriju u najobičnijim ljudima i najjednostavnijim susretima – onim koji nas podsjećaju ko smo zapravo i šta još imamo da ponudimo.

U TS Media videoteci možete nove epizode humorističke serije “Izazov”

Sara, rođena Beograđanka i uspješna stilistkinja iz Njujorka, vraća se u svoj rodni grad i ubrzo shvata da život u Beogradu ima sasvim drugačiji ritam. Kroz niz komičnih situacija i susreta s galerijom osebujnih, ali nevjerovatno prepoznatljivih likova, Sara ponovo otkriva duh grada koji ju je oblikovao. Beograd se pred njom otvara kao mjesto puno izazova. Nekada je čudan, nekad ga ne volimo, ali često ne primjećujemo koliko je lijep.

