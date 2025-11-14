logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gledajte u jednom dahu treću sezonu serije "12 reči"

Gledajte u jednom dahu treću sezonu serije "12 reči"

Izvor Promo
0

Bindžujte od subote 15. novembra eksluzivno u m:tel IPTV videoteci

Serija "12 reči" m:tel IPTV videoteci Izvor: m:tel PR

Za sve ljubitelje domaćih serija, m:tel sprema novu poslasticu.

Od subote 15. novembra u m:tel videoteci pronaći ćete sve epizode nove sezone serije "12 reči" koju možete pogledati u jednom dahu prije svih po cijeni od 10,99 KM.

Treća sezona domaće krimi serije "12 reči" donosi nove zaplete i likove, brojne neočekivane obrte i iznenađenja u kojima ćete uživati i koji će vas ostaviti bez daha.

U nastavku priče, advokat Miloš Ivanović brani Filipa, svog klijenta i prijatelja iz djetinjstva, osumnjičenog za ubistvo lokalnog biznismena.

Dok pokušava da dokaže njegovu nevinost, suočava se sa silama podzemlja, manipulacije i moćnim protivnicima, koje zastupa advokat Igor Marović.

U srži priče leži moralna dilema, borba za pravdu i neizbježni susret s istinom koja može da preokrene život svakog od likova.

Novu sezonu možete kupiti i aktivirati u samo par klikova kroz IPTV shop u glavnom meniju IPTV-ja, putem portala/aplikacije "Moj m:tel" ili u bilo kojem m:tel prodajnom mjestu po cijeni od 10,99 KM. Nakon kupovine, sadržaj će vam biti dostupan 20 dana.

Smjestite se ugodno i uronite u nevjerovatno uzbudljivu i napetu priču. A ukoliko ste slučajno propustili prethodne sezone, možete da ih pogledate putem TS Media videoteke koja je dostupna u m:tel IPTV ponudi bez naknade do 15. januara 2026. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel serija triler

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS