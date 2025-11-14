Gledajte u jednom dahu treću sezonu serije "12 reči"

Bindžujte od subote 15. novembra eksluzivno u m:tel IPTV videoteci

Izvor: m:tel PR

Za sve ljubitelje domaćih serija, m:tel sprema novu poslasticu.

Od subote 15. novembra u m:tel videoteci pronaći ćete sve epizode nove sezone serije "12 reči" koju možete pogledati u jednom dahu prije svih po cijeni od 10,99 KM.

Treća sezona domaće krimi serije "12 reči" donosi nove zaplete i likove, brojne neočekivane obrte i iznenađenja u kojima ćete uživati i koji će vas ostaviti bez daha.

U nastavku priče, advokat Miloš Ivanović brani Filipa, svog klijenta i prijatelja iz djetinjstva, osumnjičenog za ubistvo lokalnog biznismena.

Dok pokušava da dokaže njegovu nevinost, suočava se sa silama podzemlja, manipulacije i moćnim protivnicima, koje zastupa advokat Igor Marović.

U srži priče leži moralna dilema, borba za pravdu i neizbježni susret s istinom koja može da preokrene život svakog od likova.

Novu sezonu možete kupiti i aktivirati u samo par klikova kroz IPTV shop u glavnom meniju IPTV-ja, putem portala/aplikacije "Moj m:tel" ili u bilo kojem m:tel prodajnom mjestu po cijeni od 10,99 KM. Nakon kupovine, sadržaj će vam biti dostupan 20 dana.

Smjestite se ugodno i uronite u nevjerovatno uzbudljivu i napetu priču. A ukoliko ste slučajno propustili prethodne sezone, možete da ih pogledate putem TS Media videoteke koja je dostupna u m:tel IPTV ponudi bez naknade do 15. januara 2026. godine.