m:tel otvorio konkurs za 16. ciklus m:stipendija

Izvor: m:tel

Kompanija m:tel i ove godine otvara vrata talentovanim i ambicioznim studentima kroz svoj dugogodišnji program stipendiranja, koji već 16 godina uspješno pruža podršku budućim stručnjacima.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Saobraćajnog fakulteta u Doboju, kao i studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci. Komisiju za odabir stipendista činiće profesori fakulteta i predstavnici kompanije m:tel, koji će, u skladu sa pravilima konkursa, izabrati 17 najperspektivnijih kandidata za titulu m:stipendiste.

Iznos stipendije iznosi 300 KM mjesečno za sve studente obuhvaćene konkursom, dok će studenti smjera Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci primati 400 KM mjesečno. Pored finansijske podrške, m:stipendisti ostvaruju pravo na stručnu praksu pod mentorstvom iskusnih stručnjaka iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija, a studentima koji na praksu dolaze iz drugih gradova obezbijeđen je i besplatan smještaj.

Program stipendiranja kompanije m:tel predstavlja važan korak ka jačanju domaćeg stručnog kadra, jer studentima omogućava profesionalno usavršavanje, sticanje praktičnog iskustva i lakši ulazak na tržište rada. Po završetku studija, m:stipendistima se otvara i mogućnost zaposlenja u kompaniji.

Konkurs za prijave otvoren je do 17. decembra 2025. godine. Sve informacije o uslovima i načinu prijave dostupne su na sajtu www.mtel.ba/Stipendije, dok se dodatna pitanja mogu uputiti putem e-mail adrese [email protected].