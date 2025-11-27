Ne propustite Black Friday: Fantastična sniženja Honor telefona iz m:tel ponude

Uštedite do 480 KM!

Izvor: m:tel

Od vodećih Honor modela do super popularnih telefona za svaki dan, Black Friday donosi vam nevjerovatne popuste za Honor uređaje koje svi obožavaju!

Honor Magic 6 Pro je premium telefon koji pomjera granice. Savršeni telefon koji briljira u svakom segmentu, uz fantastične performanse, prostranu memoriju od 12/512 GB i izuzetno moćan sistem kamera. Otkrijte pravu magiju i potražite ga u m:tel ponudi uz nevjerovatan popust od 480 KM!

Za atraktivan izgled i moć izaberite Honor 90, telefon koji plijeni pažnju i pruža vrhunsko iskustvo. Sa impresivnom kamerom od 200 MP i selfi kamerom od 50 MP svaki snimak izgleda profesionalno. Za vrijeme Black Friday popusta potražite ga u m:tel ponudi sa popustom od čak 360 KM!

Ljepotu savršenih portreta nudi vam Honor 200, poseban model kod kojeg se umjetnost susreće sa dizajnom. Tri kamere od 50 MP sa AI podrškom nude savršenu kontrolu svjetla i sjenke dok selfi kamera oživljava portrete u živim bojama visokog kvaliteta. U m:tel ponudi čeka vas uz odličan popust od čak 360 KM!

Sve je odlično kod Honor Magic6 Lite telefona - veliki AMOLED ekran, moćna baterija i procesor, dosta memorije i sjajna trostruka kamera od 108 MP! Sjajan model koji ostavlja snažan utisak, najprije dizajnom a onda i performansama, potražite u m:tel ponudi sa popustom od 240 KM.

Idealni modeli za svaki stil i svaki budžet - Honor X7a, Honor X8a i Honor 90 Lite nude odličan balans stila i tehnologije, pružajući vam vrhunsko iskustvo po pristupačnoj cijeni. Ovi telefoni daće vam dovoljno razloga da upravo neki od njih bude vaš favorit. Potražite ih u m:tel ponudi i iskoristite popust od 120 KM!

Honor telefoni uvijek nude više nego što očekujete, zato iskoristite Black Friday do 29. novembra ove godine i izaberite svoj novi Honor iz m:tel ponude po cijeni koja se ne propušta!

Više informacija potražite na www.mtel.ba ili besplatnim pozivom na 0800 50 000.