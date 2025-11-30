Ovo su tri najbolja trilera na Netfliksu: Filmovi koji će vas držati u neizvjesnosti od prve do posljednje scene

Netfliks i ove godine donosi trilere koji će vas potpuno uvući u svoje priče, držeći vas napetim od početka do kraja.

Ako ste ljubitelj napetih priča, neočekivanih preokreta i filmova koji vas drže na ivici sedišta do posljednje scene, onda je ponuda Netfliksovih trilera za 2025. godinu pravo osvježenje. Platforma je izbacila nekoliko naslova koji su već privukli veliku pažnju publike. od mračnih psiholoških misterija, preko intenzivnih potraga za zločincima, pa sve do akcijom nabijenih priča sa snažnim emocijama. Izdvojili smo tri filma koji se posebno komentarišu, a svaki od njih nudi drugačiji vid uzbuđenja i napetosti.

Ad Vitam

Radnja: U ovom francuskom trileru pratimo bivšeg pripadnika elitne jedinice GIGN koji pokušava da živi mirnim životom, sve dok mu supruga ne bude misteriozno oteta. Njegova potraga ga vodi kroz mrežu kriminalaca, političkih veza i starih neprijatelja koji ponovo izlaze iz sjenke. Radnja se odmotava kroz brze akcione sekvence i psihološke trenutke u kojima shvata da ništa nije onako kako izgleda. Dok se bori protiv vremena, glavni junak otkriva da je otmica samo uvod u mnogo veći plan. Film održava napetost do samog kraja i vešto kombinuje emocionalni naboj sa žestokim scenama sukoba.

Inspector Zende

Radnja: Ovaj krimi-triler donosi priču o inspektoru koji dobija slučaj koji će mu promijeniti karijer, lov na opasnog bjegunca koji je povezan sa nizom brutalnih ubistava. Film prati njegovu istragu kroz male gradove, neočekivane tragove i sumnjive likove koji kriju svoje verzije istine. Postepeno se otkriva da je zločinac mnogo bliži nego što je inspektor mislio, što stvara dodatnu tenziju. Dok se približava istini, Zende se suočava s izazovima koji testiraju njegove moralne granice. Atmosfera je mračna, a tempo postepeno raste, sve do eksplozivnog raspleta.

The Woman in Cabin 10

Radnja: Film prati novinarku koja se ukrcava na luksuzni kruzer kako bi pripremila reportažu, ali već prve noći čuje zvuk koji liči na pad tela u more. Uverena je da je svjedočila zločinu, ali problem nastaje kada posada tvrdi da niko ne nedostaje i da kabina pored nje, zapravo nije ni bila zauzeta.

Počinje da sumnja u sve oko sebe, ali i u sopstvenu percepciju, jer se čitava situacija odvija kao psihološka igra bez jasnih odgovora. Kako pokušava da dokaže da je u pravu, nailazi na otpor, prikrivene pretnje i niz zastrašujućih detalja. Film majstorski gradi atmosferu paranoje i nesigurnosti, držeći gledaoce u neizvesnosti do poslednjih trenutaka.