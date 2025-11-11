Jezivi pacijent i korejski film za koji kažu da je bolji od "Se7en": 5 psiholoških trilera koji lede krv u žilama

Ostvarenje Dejvida Finčera i dalje živi u mislima svih nas koji smo saznali "šta je u kutiji"

Film "Sedam" (Se7en) Dejvida Finčera, priča o detektivima koje tumače Bred Pit i Morgan Frimen, ostaje jedan od najuznemirujućih psiholoških trilera ikada snimljenih.

Ukoliko ste ostali bez teksta nakon što se otkrili ko se krije iza zločina počinjenih u ime sedam smrtnih grijehova, donosimo vam još pet ostvarenja koji izazivaju isti osjećaj.

"Iskonski strah"

Edvard Norton, kojeg svi pamtimo po filmu "Borilački klub" sa junakom prethodnog ostvarenja Bredom Pitom, 1996. godine je snimio ostvarenje "Iskonski strah" sa Ričardom Girom koji je sve koji su ga pogledali ostavio bez teksta.

Priča prati advokata odbrane Martina Vajla (Ričard Gir), koji odlučuje da brani Arona Stemplera (Norton), glavnog osumnjičenog za ubistvo voljenog nadbiskupa.

Gir je izvanredan u svojoj ulozi, ali "Iskonski strah" je zapravo Nortonov film. Njegova interpretacija naizgled krhkog mladića sa mračnom tajnom ostala je upamćena kao jedno od najimpresivnijih filmskih debija u istoriji.

"Gone Baby Gone"

Ovo je film koji će gledaoce natjerati da preispitaju sopstvenu savjest. Priča prati privatne istražitelje Patrika Kenzija i Endži Đenaro dok tragaju za nestalom četvorogodišnjom djevojčicom, Amandom Mekridi.

Film se ne završava jasnim raspletom, već postavlja još više pitanja koja će vas mučiti dugo nakon što se pojave završne špice.

"Shutter island"



Film Martina Skorsezea sa Leonardom Dikapriom u glavnoj ulozi djeluje kao neprekidna noćna mora. Priča djeluje obmanjujuće jednostavno: američki maršal Tedi Danijels (Leonardo Dikaprio) dolazi na udaljenu psihijatrijsku ustanovu da istraži nestanak jedne pacijentkinje. Međutim, čim stigne, ne može da se otarasi osjećaja da nešto ozbiljno nije u redu.

Skorseze maestralno uspijeva da zarobi publiku unutar Tedijeve paranoje. Kako on polako gubi dodir sa stvarnošću, gubi je i gledalac. Svi do samog kraja vjerujemo u Tedijevu teoriju zavjere, sve do bolnog saznanja na samom kraju.

Završni obrt je pravi primjer majstorstva u filmskoj režiji, ali i momenat koji tjera gledaoce da preispitaju sopstveni razum.

"Vidio sam đavola"

"Video sam đavola" je korejski akciono-psihološki triler koji je potpuno promijenio pravila igre za ovaj žanr.

Film, koji je režirao Kim Dži-vun, prati agenta Nacionalne obavještajne službe Kim Su-hjona čija je vjerenica brutalno ubijena od strane sadističkog serijskog ubice Džang Kjung-čula. Su-hjon tada kreće u osvetu, a igra mačke i miša između njega i Kjung-čula postaje središnji sukob priče.

"I Saw the Devil" uzima poznatu priču o osveti i pretvara je u duboku refleksiju o samom moralu. Su-hjon ne želi jednostavno da ubije Kjung-čula. On želi da ga iznova muči, da ga natjera da osjeti istu patnju koju je nanosio drugima. Kako igra odmiče, postaje sve jasnije da se i sam junak pretvara u ono protiv čega se bori — polako tone u ludilo koje je želio da zaustavi.

"Sjećanja na ubistvo"

Pre nego što je Bong Džun Ho osvojio svet filmom "Parazit" (2019), dao nam je "Memories of Murder". Radnja je smještena u ruralnu Južnu Koreju tokom 1980-ih i zasniva se na prvim zabilježenim slučajevima serijskih ubistava u toj zemlji.

Priča prati detektiva Park Du-mana, koji tvrdi da može da prepozna ubicu samo ako mu pogleda u oči. Njegova sposobnost biva dovedena u pitanje kada u gradić stiže detektiv So Tae-jun iz Seula, naoružan forenzičkim znanjem i logikom. Kako se broj žrtava povećava, dvojica detektiva moraju da prevaziđu svoje razlike kako bi pronašli pravog ubicu.

Nasilje u filmu je suptilno, ali zato i daleko potresnije, jer se zasniva na istinitim događajima i zločinima koji nikada nisu u potpunosti razrješeni.

