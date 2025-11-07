AI pjevačica "potpisala" milionski ugovor i ušla u istoriju

AI pjevačica Xania Monet postala je prva umjetnica nastala vještačkom inteligencijom koja je svojim pjesmama zaradila dovoljno radijskog emitovanja za ulazak na Bilbordovu listu

Vještačka inteligencija sve više prodire u našu svakodnevicu, a sada je službeno osvojila i muzičke liste.

AI pjevačica Xania Monet postala je prva umjetnica nastala vještačkom inteligencijom, koja je svojim pjesmama zaradila dovoljno radijskog emitovanja za ulazak na Bilbordovu listu, čime je ispisala istoriju muzičke industrije, piše CNN.

Monet se od svog debija tokom ljeta pojavila na više Bilborodovih lista, uključujući Hot Gospel Songs s pjesmom "Let Go, Let God" i Hot R&B Songs s pjesmom "How Was I Supposed to Know". Uspjeh je krunisan višemilonskim ugovorom s izdavačkom kućom Hallwood Media.

Ko je Xania Monet?

Profil umjetnice na Apple Musicu opisuje je kao "AI figuru predstavljenu kao savremenu R&B vokalnu umjetnicu u izražajnom, crkvenom stilu" koji podsjeća na Keši Kole i Muni Long. Iza projekta stoji Teliša Niki Džons, koja piše tekstove koje Monet izvodi uz pomoć programa Suno, generatora muzike koji se temelji na vještačkoj inteligenciji. Monet je u avgustu objavila album "Unfolded" s 24 pjesme, a već u septembru uslijedio je i EP sa sedam pjesama pod nazivom "Pieces Left Behind".

Dok Holivud i muzička industrija sa zabrinutošću gledaju na porast AI izvođača, publika se čini sve otvorenijom, što dokazuje i njenih više od 146.000 pratitelja na Instagramu. Njeni predstavnici hvale njen "uglađen, duševan zvuk" i "izvedbu nalik ljudskoj". Menadžer Romel Marfi insistira na tome da cilj nije zamijeniti ljudske umjetnike.

"AI ne zamjenjuje umjetnika. To uopšte nije naš cilj. Ne umanjuje kreativnost i ne oduzima ljudsko iskustvo. To je nova granica i, kao i kod svake promjene, neki su ljudi prijemčivi, a neki su suzdržani", rekao je za CNN.

S druge strane, stvarni muzičari ne kriju svoju zabrinutost. Pjevačica Kelani, u sada izbrisanom videu na TikToku osvrnula se na ugovor koji je potpisala Monet. "Postoji AI R&B umjetnica koja je upravo potpisala višemilionski ugovor… a ta osoba ne obavlja nikakav posao. Ovo je toliko izvan naše kontrole. Ništa i niko na Zemlji nikada mi neće moći opravdati AI."

Bilbord izvještava da je u posljednjih nekoliko mjeseci najmanje šest AI ili AI-potpomognutih umjetnika debitovalo na njihovim listama.

"Ta bi brojka mogla biti i veća, jer je postalo sve teže reći ko ili šta je pomognuto AI-jem – i u kojoj mjeri", navodi se u publikaciji.

