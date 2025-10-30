AI projekat koji mijenja budućnost filma: Ovo je prva italijanska glumica koju je stvorila vještačka inteligencija

Na Filmskom festivalu u Rimu pojavila se nova zvijezda - ali ne od krvi i mesa.

Izvor: Shutterstock/khunkornStudio

Zove se Eva Murati, a iako je blistala na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu uz bliceve fotografa i pažnju publike, ona zapravo - ne postoji.

Eva je prva italijanska glumica koju je u potpunosti kreirala vještačka inteligencija, projekat koji je izazvao ogromnu pažnju i otvorio rasprave o budućnosti filmske industrije.

Eva, svijetle puti, crvene kose i zelenih očiju, glavna je junakinja kratkog filma The Last Image, u kojem tumači vodeću ulogu. Njeno pojavljivanje u Rimu izazvalo je veliko interesovanje medija i publike.

"Drago mi je što sam u Rimu, gradu lijepog života i filmu koji je bio omiljeni mojoj baki, iako je, zanimljivo, i ta baka potpuno izmišljena", kazala je ona.

Eksperiment koji otvara novo poglavlje filma

Projekat nije zamišljen samo kao tehnološki eksperiment, već kao svojevrsna refleksija o tome kuda bi filmska umjetnost mogla da ide u godinama koje dolaze.

Evu je "stvorila" kompanija HAI (Human & Artificial Imagination), koju su osnovali Frančesko Grisi, Frančesko Pepe i Stefano Leoni, uz podršku EDI (Effetti Digitali Italiani), jedne od vodećih evropskih firmi u oblasti vizuelnih efekata.

AI glumica Eva Murati

Izvor: Printscreen/Instagram/Effetidigitalitaliani

"Eva je eksperiment kojim želimo da pokažemo potencijal vještačke inteligencije, ali i da istražimo nove granice kreativnosti, bez gubljenja one ljudske emocije koja stoji iza svake slike", ističu osnivači HAI-a.

Njihov cilj nije da mašine zamijene ljude, već da im pomognu da budu kreativniji i efikasniji. Kratki film The Last Image prvi je italijanski projekat u kojem vještačka inteligencija aktivno učestvuje u svim fazama, od pisanja scenarija, preko snimanja, do postprodukcije.

Novi pristup filmskoj produkciji

Film je režirao Franki Karadone, a producirao Film Affair, uz učešće više od 50 stručnjaka -- scenarista, reditelja i tehničara vizuelnih efekata, koji su zajedno sa AI sistemima radili na stvaranju jedinstvenog audiovizuelnog iskustva.

Osnivači HAI-a naglašavaju da veštačka inteligencija ne treba da ugrozi umetnički integritet, već da poboljša kvalitet, smanji troškove i ubrza procese, bez žrtvovanja kreativnosti.

Publika podijeljena: budućnost ili pretnja?

Pojava Eve Murati podijelila je filmsku javnost.

Dok jedni vide u tome početak nove, uzbudljive ere u umjetnosti, drugi strahuju da bi vještačka inteligencija mogla ugroziti rad glumaca i autentičnost filmskog izraza.

Slične debate već su izazvali i drugi primeri digitalnih glumica, poput "Tilly Norwood", virtuelne zvijezde čiji je nastanak prošle godine podigao veliku prašinu u Holivudu.

Jedno je sigurno, Eva Murati postaće simbol nove faze filmske umjetnosti, u kojoj se granice između stvarnog i virtuelnog sve više brišu, a tehnologija i emocija stapaju u jedinstveno iskustvo.

