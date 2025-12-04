"Kad je umrla Rialda, htio sam da odustanem od filma": Reditelj otkrio šta nas očekuje u drugom dijelu filma

Milan Konjević o drugom dijelu filma Povratak Žikine dinastije

Film "Povratak Žikine dinastije", u režiji Milana Konjevića i po scenariju Milene Marković, stigao je u bioskope. Premijera je održana u Sava centru u Beogradu, a glumci i autori nagrađeni su na kraju dugotrajnim aplauzom i ovacijama. Publika je uživala u novom poglavlju popularne filmske sage, koje donosi niz komičnih i emotivnih situacija nastalih nakon susreta glavnog junaka Miše Pavlovića sa sinovima Žikom i Milanom, koji žive u Moskvi. Jedan od producenata ovog ostvarenja je reditelj Milan Todorović, koji stoji iza trenutno najvećeg bioskopskog hita "Hajduk u Beogradu".

"Zabavno je što sam ja samom sebi sada konkurencija, a to niko nije imao. Ne znam za koji da navijam. Očekujem da "Hajduk" i nova "Žikina dinastija" budu podjednako gledani", kaže Todorović.

Film "Povratak Žikine dinastije" je, inače, i posveta Rialdi Kadrić, koja je tumačila ulogu Marije, a koja nas je napustila prije četiri godine.

"Kad je umrla Rialda, htio sam da odustanem od filma. Nisam mogao da zamislim da će funkcionisati bez Marije. Svi ostali su željeli da se film desi. Mislim da bi i ona bila srećna. Napravili smo joj lijepu posvetu i u drugom dijelu", otkriva reditelj.

Uloge tumače dobro poznata lica: Nikola Kojo, Gala Videnović, Vladimir Petrović i Vesna Čipčić, kao i Jovo Maksić, Srđan Timarov, Katarina Veljović, Tamara Radovanović, Gavrilo Ivanković i Nikola Brun. Tu su i Mladen Sovilj, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Mina Nenadović i mnogi drugi. U nastavku se sve vrti oko ruskog mafijaša Saše i njegove kćerke Maše.

"I raniji serijali su imali veze s Rusijom i bili su tamo veoma gledani. Bilo nam je logično da to bude dio zapleta", objašnjava reditelj.

Rus, koga igra Jovo Maksić, ima i poljubac s muškarcem.

"Svako to može da tumači kako želi. Stari Žika i Milan su bili iz dva potpuno različita svijeta. Jedan je bio gastarbajter, a drugi lektor. Njihov odnos je bio smiješan. Milena Marković je smislila da i Nikola Kojo, odnosno Miša, ima svog pandana u Saši, koji je iz nekog drugog svijeta. Bilo je logično da ruski tajkun bude neko ko će postati Mišin prijatelj", objašnjava Todorović.

On je reditelj i drugog dijela ovog ostvarenja.

"U nastavku se sva pitanja koja postavlja prvi film razrješavaju, uključujući san na livadi i ko je djevojka koju sanja Miša."

