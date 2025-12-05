logo
Snima se "Matriks 5": Kritika sahranila prethodni film, Kijanu Rivs imao samo jedan uslov

Snima se "Matriks 5": Kritika sahranila prethodni film, Kijanu Rivs imao samo jedan uslov

Autor N.D. Izvor mondo.rs

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Kijanu Rivs ponovo kao Neo u ostvarenju Lane Vačikovski.

Snimanje filma Matriks 5 Izvor: Warner Bros

Glumac Kijanu Rivs, koji u filmu "Matriks" tumači glavnog junaka Nea, potvrdio da je spreman za nastavak popularne sage.

Studio "Warner Bros." je zvanično najavio da se priprema novi nastavak sage "Matriks 5" i da ćemo u ulozi čuvenog Nea ponovo gledati Kijanua Rivsa.

Rivs je ranije izjavio da će igrati u nastavku pod jednim jedinim uslovom: da ga režiserka prethodnih filmova Lana Vačovski lično pozove da se vrati - to je i učinila.

Film piše i režira Dru Godard, autor poznat po projektima "The Martian", "Daredevil" i "Cabin in the Woods". Vačovski se vraća kao izvršna producentkinja.

Kritičari već spekulišu da bi ovo mogao biti pravi preporod sage poslije mlakih reakcija na četvrti dio.

"Matrix Resurrections" ili Matriks 4, dobio je dosta negatvnih kritika - iako su svi hvalili ljubavnu priču Nea i Triniti, većina komentara je bila negativna zbog komplikovane radnje i oslanjanja na nostalgiju.

Podsjetite se:

Matriks 4
Izvor: Warner Bros

 Prvi film serijala iz 1999, postao je globalni fenomen i jedan od najuticajnijih naučno- fantastičnih filmova ikada snimljenih. Revolucionarna vizuelna tehnologija, filozofska priča i harizma Kijanu Rivsa učinili su ga klasikom koji je osvojio četiri Oskara i pokrenuo čitavu eru filmskih inovacija.

