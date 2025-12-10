Film o kojem bruji svijet: Triler porede sa hitom "Adolescence"

Poređenja sa "Adolescence“ nisu slučajna – i pomenuta serija i film "The Plague" bave se formiranjem identiteta, kao i pritiscima okoline.

Izvor: YouTube/IFC Films

Netflksova miniserija "Adolescence" početkom godine pomjerila je granice televizijske umjetnosti – osvojila je osam Emmy nagrada i postala jedan od najkomentarisanijih projekata sezone. Njena najveća snaga, međutim, nije samo u nagradama već u načinu na koji nas suočava sa pitanjem: kako se naša psiha oblikuje u najranijim godinama, u porodici, školi i među vršnjacima?

Mnogi gledoci prepoznali su sebe u toj priči, a još veći broj vratio se u sopstvena iskustva, djetinjstvo i ožiljke odrastanja. Upravo zbog toga ogromnu pažnju već privlači film "The Plague", koji mnogi porede s "Adolescence". Za sada je dostupan samo trailer, ali je dovoljno intenzivan da nagovijesti jedan od najmoćnijih psiholoških filmova koji nas očekuju naredne godine.

Razlika između Adolescence i The Plague?

Dok je "Adolescence" prikazala brutalnu stranu odrastanja u svijetu pritisaka, očekivanja i nepisanih pravila, "The Plague" istražuje sličnu temu u potpuno drugačijem okruženju. Radnja je smještena u muški kamp – prostor u kojem se stvaraju hijerarhije, testira lojalnost i provjeravaju granice hrabrosti, empatije i poslušnosti. Odrastanje se prikazuje kroz prizmu straha, tihe agresije i unutrašnje borbe koje nisu nimalo nadrealne, već zastrašujuće stvarne.

The Plague | Official Trailer | Joel Edgerton | HD | Independent Film Company Izvor: YouTube

Režiju potpisuje Charlie Polinger, kojem je ovo prvi dugometražni film. Premijera je održana van konkurencije na Filmskom festivalu u Kanu, gdje je "The Plague" dočekan ovacijama i 11-minutnim aplauzom. Kritičari ga opisuju kao hladnu, sablasno preciznu studiju odrastanja u okruženju gdje se brutalnost lako prikriva kao "disciplina", "drugarski pritisak" ili "muška igra".

Poređenja sa "Adolescence“ nisu slučajna – i serija i film bave se formiranjem identiteta, pritiscima okoline i načinom na koji se gradi ono što društvo naziva „muško ponašanje“. Ali dok je Netflixova serija mračna i gotovo razorna, „The Plague“ se fokusira na unutrašnju napetost i psihološki horor koji je toliko realan da postaje univerzalno prepoznatljiv.

Film u američke bioskope stiže 24. decembra, dok je međunarodna distribucija planirana za 2. januar.

(Mondo.rs)