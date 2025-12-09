Bijes na mrežama zbog "Orkanskih visova" sa Margo Robi: Film nije ni izašao, već nastao haos (Video)

Ljubitelji klasika Emili Bronte bjesni zbog izbora glavnih glumaca u novoj ekranizaciji "Orkanskih visova"

Sljedeće godine, za Dan zaljubljenih, dolazi nova ekranizacija "Orkanskih visova", romana Emili Bronte, u kojem glavne uloge igraju Margo Robi i Džejkob Elordi.

Nedugo nakon što je objavljen trejler s njih dvoje u glavnim ulogama, i pošto su prikazane vruće scene, fanovi kultnog klasika su pobjesnili.

Margo Robi je o kritikama koje su "zasule" trejler na društvenim mrežama, govorila za britanski Vog. Rekla je da je svjesna da je plavuša i da ima 35 godina, za razliku od Ketrin Ernšo, koja je u romanu tinejdžerka i ima smeđu kosu.

Takođe, fanovima je zasmetala i "svjetlija put" glavnog junaka Hitklifa, kojeg je dočarala zvijezda filma "Frankenštajn", ali je glumica poručila da je kolega maestralno odigrao ulogu.

"Razumijem. Dok ljudi ne vide film, ne mogu da sude ni po čemu drugom",- rekla je Robi i poručila gledaocima da filmu daju priliku. Dodala je kako ju je impresionirala vrhunska izvedba Džejkoba Elordija, te je 28-godišnjeg glumca nazvala “Danijelom Dej-Luisom naše generacije”.

"I on jeste Hitklif. Vjerujte mi, bićete zadovoljni. To je lik kog su igrali mnogi veliki glumci, od Lorensa Olivijea i Ričarda Bartona do Rejfa Fajnsa i Toma Hardija. Biti dio toga je posebno. On je nevjerovatan i jako vjerujem u njega", rekla je Margo Robi.

"Orkanski visovi" Emili Bronte je tragična priča o strastvenoj, opsesivnoj i destruktivnoj ljubavi između siročeta Hitklifa i Ketrin Ernšo, smještena na surovim vresištima Engleske, koja obuhvata dvije generacije i istražuje teme ljubavi, mržnje, osvete, strasti i društvenih klasa, a radnja prati kako njihova nemoguća veza uništava njih i one oko njih, kulminirajući kroz nasilnu osvetu i iskupljenje.

Pogledajte trejler:

Orkanski visovi Izvor: Warner Bros

