Takmiče se s Netfliksom: I "Paramaunt" dao ponudu za kupovinu HBO

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
"Paramaunt" je uputio ponudu za preuzmanje kompanije "Vorner bros diskaveri", vlasnika "HBO maksa", koja je prije samo nekoliko dana postigla sporazum o preuzimanju za 72 milijarde dolara sa "Netfliksom".

I "Paramaunt" dao ponudu za kupovinu Vorner brosa Izvor: SmartLife / HBO Max

"Paramaunt" je saopštio da se obraća direktno akcionarima "Vorner brosa" sa ponudom vrijednom oko 74,4 milijarde dolara u gotovini, odnosno 30 dolara po akciji.

"Paramaunt", za razliku od "Netfliksa", takođe nudi kupovinu kablovske imovine "Vorner brosa" i traži od akcionara da odbiju ponudu "Netfliksa", prenio je AP.

Ovo je ista ponuda koju je "Vorner bros" ranije odbio u korist ponude "Netfliksa" za spajanje koje bi promijenilo američku industriju zabave.

"Paramaunt" je kritikovao ponudu "Netfliksa", navodeći da ona "izlaže akcionare dugotrajnom procesu regulatornog odobrenja u više jurisdikcija i sa neizvjesnim ishodom, zajedno sa složenom i nestabilnom mješavinom kapitala i gotovine".

Kompanija je dodala da je uputila šest ponuda za preuzimanje "Vorner brosa diskaverija" tokom perioda od 12 sedmica.

