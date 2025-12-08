Takmiče se s Netfliksom: I "Paramaunt" dao ponudu za kupovinu HBO

"Paramaunt" je uputio ponudu za preuzmanje kompanije "Vorner bros diskaveri", vlasnika "HBO maksa", koja je prije samo nekoliko dana postigla sporazum o preuzimanju za 72 milijarde dolara sa "Netfliksom".

"Paramaunt" je saopštio da se obraća direktno akcionarima "Vorner brosa" sa ponudom vrijednom oko 74,4 milijarde dolara u gotovini, odnosno 30 dolara po akciji.

"Paramaunt", za razliku od "Netfliksa", takođe nudi kupovinu kablovske imovine "Vorner brosa" i traži od akcionara da odbiju ponudu "Netfliksa", prenio je AP.

Ovo je ista ponuda koju je "Vorner bros" ranije odbio u korist ponude "Netfliksa" za spajanje koje bi promijenilo američku industriju zabave.

"Paramaunt" je kritikovao ponudu "Netfliksa", navodeći da ona "izlaže akcionare dugotrajnom procesu regulatornog odobrenja u više jurisdikcija i sa neizvjesnim ishodom, zajedno sa složenom i nestabilnom mješavinom kapitala i gotovine".

Kompanija je dodala da je uputila šest ponuda za preuzimanje "Vorner brosa diskaverija" tokom perioda od 12 sedmica.