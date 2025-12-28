Belgijski ministar odbrane o "najgorem scenariju": Treba biti spreman na sve

Belgijski ministar odbrane Teo Franken pozvao je na jačanje kapaciteta oružanih snaga kako bi se pripremili za najgori mogući scenario.

Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

"Naše trupe će biti spremne da pobijede u ratu budućnosti – fleksibilne, isplative, sa visokom brzom prilagodljivošću, dajući prioritet tehnologiji, sajber prostoru i inovacijama. U ratu koji se, nadamo se, nikada neće dogoditi", napisao je Franken na "Iksu".

On je dodao da je 2025. godina pokazala da se, ako se želi sačuvati mir, mora pripremati za najgore.

Franken se ranije se sukobio sa bivšim ruskim predsjednikom zbog nuklearnog rata – u Instagram objavi sa pjesmom "Calm Down" koju pjeva američka pjevačica Selena Gomez, piše briselski Politiko.

Nešto ranije se "zakleo da će NATO sravniti Moskvu" ako Kremlj ikada napadne Brisel u intervjuu za belgijski novinski veb-sajt HUMO.

To je izazvalo žestoku reakciju Dmitrija Medvedeva, bivšeg ruskog predsjednika i trenutnog zamjenika predsjednika Savjeta bezbjednosti, koji je sklon ispadima na društvenim mrežama.

Medvedev je nazvao Frankena "imbecilom" i upozorio da je rusko nuklearno superoružje Posejdon testirano, nazivajući ga "pravim oružjem sudnjeg dana". Kao odgovor korisniku X koji je predložio da se Belgija koristi kao poligon za testiranje, Medvedev je dodao: "Tada će Belgija nestati".

U četvrtak ujutru Franken je uzvratio Medvedevu u Instagram objavi, rekavši: "Ruski glavni nasilnik nikada ne prestaje da prijeti i vrijeđa."

"NATO nije u ratu sa Ruskom Federacijom i svakako ne želi da bude... Ali princip 'uzvratnog udarca' našeg saveza je neosporan već 76 godina", rekao je. "To je ono što sam mislio u intervjuu za HUMO i ne povlačim ni reč od toga".

Na objavu je bio dodat hit američke pop pjevačice Selene Gomez iz 2023. godine "Calm Down", očigledno apel Frankena Kremlju da se smiri. Pjesmu je prvobitno objavio nigerijski pjevač Rema 2022. godine, nakon čega je objavljem remiks sa Gomezovom 2023. godine.