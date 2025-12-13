logo
Prevario Netfliks za 11 miliona dolara, pa kupio Ferari i Rols-Rojs: Holivudski reditelj u centru skandala

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Holivudski reditelj Karl Erik Rinš osuđen je nakon što je od kompanije Netfliks na prevaru uzeo 11 miliona dolara za projekat koji nikada nije realizovan, prenosi CNN.

Karl Erik Rinš osuđen zbog prevare netfliksa Izvor: John Sciulli / Getty images / Profimedia

Karl Rinš je dobijeni novac iskoristio da ga uloži u kriptovalute i da kupi nekoliko automobila marke Rols-Rojs i jedan Ferari.

Reditelj, koji je najpoznatiji po filmu "47 Ronin", osuđen je za novčane malverzacije, pranje novca i druge prestupe, pokazuju sudski dokumenti.

Izvor: H2F Entertainment / Mid Atlantic / AFP / Profimedia

Rinšov advokat, Bendžamin Zeman, tvrdi, međutom, da je presuda pogrešna, i da bi mogla da postavi opasan presedan za umjetnike koji zapadnu u spor oko kreativnih i ugovornih obaveza sa svojim poslodavcima, u ovom slučaju jednom od najvećih medijskih kompanija na svijetu, da bi ih potom federalna vlada optužila za prevaru.

Kako su tužioci naveli, Netfliks je prvobitno platio reditelju oko 44 miliona dolara za nedovršeni SF šou "White Horse", a potom je kompanija uplatila još 11 miliona nakon što je on tvrdio da su mu potrebna dodatna sredstva da bi završio produkciju.

Presuda protiv Rinša dolazi u trenutku pojačane pažnje prema načinu na koji se troše višemilionski budžeti velikih striming platformi, ali i odgovornosti autora kojima su takva sredstva poverena.

