logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto palimo badnjak? Običaj nas svake godine okuplja zbog moćnog značenja

Zašto palimo badnjak? Običaj nas svake godine okuplja zbog moćnog značenja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Šta nam paljenje badnjaka poručuje uoči Božića?

Zašto se pali badnjak Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Paljenje badnjaka zauzima posebno mjesto u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. Ono se obavlja uveče, 6. januara, na Badnji dan, kao uvod u Božić, praznik radosti, mira i Hristovog rođenja. Taj trenutak nosi u sebi smirenost, tišinu i osjećaj bliskosti, kako sa porodicom, tako i sa vjerom.

Badnje veče označava kraj posta i početak prazničnog okupljanja. Sunce je već zašlo, dan se utišao, a u domove i crkvena dvorišta unosi se toplina vatre. Upravo u toj noći, prema hrišćanskom vjerovanju, tama ustupa mjesto svjetlosti, jer se rađa Onaj koji donosi nadu svetu.

Badnjak se danas pali na različite načine. Negdje se narod okuplja u crkvenim portama, uz molitvu i blagoslov sveštenika. Negdje se pali ispred kuće, u porodičnom krugu. U stanovima i gradskim sredinama, gdje to nije moguće, u dom se unosi osveštana hrastova grančica i polaže pored ikone. Bez obzira na oblik, smisao ostaje isti.

Sagorevanje badnjaka predstavlja preobražaj.
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vatra badnjaka ima duboko simbolično značenje. Ona podsjeća na noć Hristovog rođenja, kada je hladnoća svijeta bila ugrijana jednostavnom vatrom i čistom vjerom. Plamen tako postaje znak dolaska svjetlosti, ali i molitve da dom tokom godine ispune mir, zdravlje i sloga.

Hrast, od koga se badnjak uzima, simbol je snage i trajnosti. Njegovo sagorijevanje ne predstavlja kraj, već preobražaj - stari dani ostaju iza nas, a pred nama je novi početak, sa željom da budemo bolji, smireniji i bliži jedni drugima.

Običaj nalaže da se badnjak pali uz tihi pozdrav ili molitvu, a da se vatra ne gasi naglo, već da polako dogori. U tom trenutku porodica stoji zajedno, često bez mnogo riječi, jer sama atmosfera nosi poruku koju nije potrebno izgovarati.

I danas, u savremenom životu, paljenje badnjaka zadržava svoju snagu. Ono nas podsjeća da Badnje veče nije vrijeme buke i žurbe, već trenutak kada se zastaje, kada se dom ispunjava toplinom, a srce priprema za radost Božića.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

badnjak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA