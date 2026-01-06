Zašto palimo badnjak? Običaj nas svake godine okuplja zbog moćnog značenja

Šta nam paljenje badnjaka poručuje uoči Božića?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Paljenje badnjaka zauzima posebno mjesto u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. Ono se obavlja uveče, 6. januara, na Badnji dan, kao uvod u Božić, praznik radosti, mira i Hristovog rođenja. Taj trenutak nosi u sebi smirenost, tišinu i osjećaj bliskosti, kako sa porodicom, tako i sa vjerom.

Badnje veče označava kraj posta i početak prazničnog okupljanja. Sunce je već zašlo, dan se utišao, a u domove i crkvena dvorišta unosi se toplina vatre. Upravo u toj noći, prema hrišćanskom vjerovanju, tama ustupa mjesto svjetlosti, jer se rađa Onaj koji donosi nadu svetu.

Badnjak se danas pali na različite načine. Negdje se narod okuplja u crkvenim portama, uz molitvu i blagoslov sveštenika. Negdje se pali ispred kuće, u porodičnom krugu. U stanovima i gradskim sredinama, gdje to nije moguće, u dom se unosi osveštana hrastova grančica i polaže pored ikone. Bez obzira na oblik, smisao ostaje isti.

Sagorevanje badnjaka predstavlja preobražaj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vatra badnjaka ima duboko simbolično značenje. Ona podsjeća na noć Hristovog rođenja, kada je hladnoća svijeta bila ugrijana jednostavnom vatrom i čistom vjerom. Plamen tako postaje znak dolaska svjetlosti, ali i molitve da dom tokom godine ispune mir, zdravlje i sloga.

Hrast, od koga se badnjak uzima, simbol je snage i trajnosti. Njegovo sagorijevanje ne predstavlja kraj, već preobražaj - stari dani ostaju iza nas, a pred nama je novi početak, sa željom da budemo bolji, smireniji i bliži jedni drugima.

Običaj nalaže da se badnjak pali uz tihi pozdrav ili molitvu, a da se vatra ne gasi naglo, već da polako dogori. U tom trenutku porodica stoji zajedno, često bez mnogo riječi, jer sama atmosfera nosi poruku koju nije potrebno izgovarati.

I danas, u savremenom životu, paljenje badnjaka zadržava svoju snagu. Ono nas podsjeća da Badnje veče nije vrijeme buke i žurbe, već trenutak kada se zastaje, kada se dom ispunjava toplinom, a srce priprema za radost Božića.

(MONDO)