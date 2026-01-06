Kampanja za navijače Sarajeva povodom 80. rođendana: Za 20 KM možete da učlanite i kućnog ljubimca

Lijepa inicijativa za sve pristalice "bordo" kluba.

Izvor: Shutterstock/ChatGPT

Fudbalski klub Sarajevo u utorak je pokrenuo kampanju članstva za 2026. godinu, u kojoj će klub sa “Koševa” proslaviti 80 godina postojanja.

"Pred nama je jubilej koji nosi posebnu težinu - osam decenija naše priče, naših boja, našeg ponosa. Osamdeset godina uspomena, glasova sa tribina, generacija koje su rasle uz isti huk, iste snove i isti grb", poručili su iz kluba, pozivajući sve navijače da postanu dio "bordo porodice"

“Standardna godišnja članarina za odrasle iznosi 25 KM i uključuje članstvo za 2026. te posebno dizajniranu značku povodom 80. rođendana kluba. Za djecu je cijena takođe 25 KM, uz tematsku maramu", saopšteno je iz sarajevskog kluba, ali ono što je e izazvalo najveću pažnju i oduševljenje među navijačima je promotivna opcija za kućne ljubimce - moguće je učlaniti psa, mačku ili bilo kog drugog ljubimca po specijalnoj cijeni od samo 20 KM.

Ova jedinstvena inicijativa da se u bordo porodicu uključe i kućni ljubimci sigurno će privući još više simpatizera, posebno one koji svoju ljubav prema klubu žele podijeliti sa svojim četvoronožnim prijateljima.

"Bordo" tim je jesenji dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine okončao na trećem mjestu sa 29 bodova, čak 14 manje od vodećeg Borca iz Banjaluke.

(MONDO)