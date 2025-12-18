5 mini-serija koje će vas prikovati za ekran: Moćne priče i obrti koji su "počistili" novije naslove

Izdvojili smo mini ostvarenja sa sjajnim pričama koje će vas držati hipnotisanim za ekran

Posljednjih par godina, mini formati doživjeli su ogromnu popularnost. Kako se smanjuje pažnja, a povećava broj obaveza, ovako nešto nije iznenađujuće, jer ljudi sve češće posežu za kraćim sadržajima.

Naravno, to ne znači da mini-serijama fali kvalitet, naprotiv. Svjedoci smo brojnih naslova, naročito ove godine, koji su "počistili" konkurenciju, uključujući i predloge sa više sezona.

Zato smo izdvojili neke starije serije koje su veoma kvalitetne, ali su pravu popularnost doživjele tek sada, a ovo su naslovi na koje definitivno treba da se osvrnete:

5. Carlos

Mini-serija prati uspon i pad ozloglašenog teroriste Iljiča Ramireza Sančeza, poznatog kao Karlos Šakal. Kroz političke igre, ideologiju i nasilje, serija daje hladan, ali fascinantan portret čovjeka koji je godinama bio simbol globalnog terorizma.

4. Top Of The Lake

Mračna krimi-drama smještena u izolovanu zajednicu na Novom Zelandu, gdje detektivka istražuje nestanak trudne dvanaestogodišnje djevojčice. Serija se bavi traumom, nasiljem i položajem žena, stvarajući snažnu i uznemirujuću atmosferu.

3. Mildred Pierce

Radnja je smještena u period Velike depresije i prati ženu koja se, nakon razvoda, bori da obezbijedi bolji život sebi i kćerki. To je priča o ambiciji, majčinstvu i emotivnoj cijeni uspjeha, sa snažnom centralnom ženskom ulogom.

2. The Slap

Jedan porodični ručak prerasta u društveni skandal kada odrasla osoba ošamari tuđe dijete. Serija kroz različite perspektive istražuje granice roditeljstva, morala i društvenih normi.

1. Olive Kitteridge

Intimna i potresna priča o naizgled hladnoj, ali duboko složenoj ženi i njenom životu u maloj američkoj zajednici. Serija se bavi brakom, depresijom, starenjem i propuštenim prilikama, ostavljajući snažan emotivni utisak.

