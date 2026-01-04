Domaće serije koje stižu u 2026: Nove sezone sa dramom i zapletima kakve nismo skoro vidjeli

Otkrivamo tri naslova koja možemo očekivati ove godine.

Za ljubitelje domaćih serija, 2025. godina bila je prava poslastica – od "Tvrđave" o kojoj se nedjeljama brujalo, preko sedme sezone "Ubice mog oca", pa sve do drugih sezona "Crne svadbe" i "Kotline". Publika je imala čime da popuni večeri pred ekranom, a standardi su, priznajemo, postavljeni visoko.

A šta nas tek čeka u 2026.? Nova godina donosi nastavke omiljenih priča koji obećavaju dramu, misteriju i uzbuđenje kakvo dugo nismo imali na malim ekranima.

"Sjenke nad Balkanom", 3. sezona

Treća i finalna sezona serije smještena je u jesen 1938. godine, uoči Drugog svjetskog rata. Inspektor Tanasijević istražuje misteriozni izliv rude iz rudnika porodice Minh na Rtnju, koji izaziva ekološku katastrofu i trovanja ljudi. U isto vrijeme, nakon četiri godine robije, na slobodu izlazi inspektor Stanko Pletikosić. U Beograd se vraćaju i Marija Oršić, njena bivša ljubavnica Maja Davidović i Josip Broz Tito – svi povezani s tajnom rudnika. Prva epizoda treće sezone već je prikazana na festivalu u Herceg Novom, a nova sezona pred publikom će biti na proljeće.

"Državni službenik", 4. sezona

Četvrta sezona "Državnog službenika", ovoga puta bez glavnog junaka, snimljena je tokom ljeta, a s obzirom da još nema ni trejlera, očekuje se da će biti emitovana tokom 2026. godine.

Radnja prati direktora BIA-e Bakrača, koji po nalogu vrha države formira poseban tim operativaca zaduženih za bezbjednost Sabora pravoslavnih crkava na Kipru, čiji cilj je pomirenje Ruske i Vaseljenske crkve. Bakrač sumnja da je zadatak namješten kako bi se agencija okrivila za eventualni incident. Novi tim, sastavljen od operativaca s problematičnom prošlošću, ubrzo otkriva da se u srpskoj delegaciji krije krtica po kodnom imenu Berđajev, čija misija može ugroziti cijeli Sabor — i odlučiti između mira i rata u Evropi.

"Ubice mog oca", 8. sezona - potencijalno

Boban Rajović mogao bi se pojaviti u osmoj sezoni serije "Ubice mog oca“, koja se sve češće spominje kao jedan od projekata za 2026. godinu. Režiser Predrag Gaga Antonijević otkrio je da je Rajović dobio glumačku priliku, ističući da u njemu vidi više od pjevača – potencijal za ozbiljniju ulogu. Detalji se još čuvaju u tajnosti, ali interesovanje raste: da li će Boban tumačiti sebe, novi lik ili dio muzičke priče? Iako snimanje još nije počelo, nova sezona u 2026. djeluje sve izvjesnije.

