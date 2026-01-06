logo
Netfliks konačno potvrdio: Stiže 6. sezona jedne od najgledanijih serija, fanovi u delirijumu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Peta sezona je za samo 11 dana od objavljivanja zabilježila 26,8 miliona pregleda širom svijeta.

Snima se 6. sezona Emili u Parizu Izvor: Arpan Bhatia/Shutterstock

Obožavaoci popularne serije "Emily in Paris" imaju razlog za slavlje. Netfliks je u ponedjeljak, 5. januara, zvanično potvrdio da se serija sa Lili Kolins u glavnoj ulozi vraća sa šestom sezonom. Ova vijest stiže svega nekoliko nedjelja nakon premijere pete sezone, koja je na striming platformu stigla 18. decembra.

Netfliks je novu sezonu najavio na društvenim mrežama uz simpatičan video u kojem Lili Kolins duva svjećicu u obliku broja šest, postavljenu na kroasan.

"Dome slatki dome, Emily in Paris se vraća u 6. sezoni", stoji u objavi.

Peta sezona među najgledanijima na Netfliksu

Odluka o nastavku serije ne iznenađuje, s obzirom na veliki uspjeh najnovijih epizoda. Peta sezona je za samo 11 dana od objavljivanja zabilježila 26,8 miliona pregleda širom svijeta. Takođe je zauzela drugo mjesto na Netflixovoj globalnoj Top 10 listi serija na engleskom jeziku, a našla se među deset najgledanijih u čak 91 zemlji. U 24 zemlje, uključujući i Francusku, bila je na samom vrhu gledanosti.

O čemu je riječ u petoj sezoni?

Peta sezona pratila je Emili Kuper, koja je imala utisak da joj se u Italiji "sve složilo", ali kako navodi zvanični sinopsis, "poslovna ideja krene po zlu, a posljedice se preliju u slomljeno srce i nazadovanje u karijeri".

Emily in Paris
Izvor: YouTube/Netflix

Finale sezone ostavilo je gledaoce u neizvjesnosti, jer se Emili našla pred važnom odlukom – da li da ostane u Rimu sa svojim italijanskim dečkom ili da se vrati životu u Parizu.

(Mondo.rs)

