Sve što treba da znate o 2. sezoni "Heated Rivalry": Vrele scene zaludjele svijet

Konor Stori i Hadson Vilijams potpisali su ugovore za nastavke, a mi vam otkrivamo šta će se sve dalje dešavati i moguće rasplete priče.

Ako ste u danu izbindžovali prvu sezonu fenomenalne serije "Heated Rivalry", onda vjerovatno već nestrpljivo čekate drugu sezonu. Imamo dobre vijesti za vas: Crave/HBO osjeća isto.

U nastavku je sve što znamo o sljedećoj sezoni Heated Rivalry.

S obzirom na ogromnu popularnost serije, bilo bi šokantno da Crave nije obnovio seriju za drugu sezonu — ali srećom, druga sezona je potvrđena, prenosi Deadline. Nije iznenađenje, s obzirom na to da su članovi glumačke ekipe već nagovještavali nastavak.

O čemu će biti Heated Rivalry sezona 2?

Još uvijek spekulišemo, pošto zaplet nije zvanično objavljen, ali postoji nekoliko mogućih pravaca. Kao podsjetnik:

Heated Rivalry je uglavnom zasnovan na drugoj knjizi u serijalu Game Changers Rachele Reid, takođe nazvanoj "Heated Rivalry", koja prati Šejna Holandera i Iliju Rozanova. Djelimično se oslanja i na prvu knjigu serijala, Game Changer, koja prati Skota Hantera i Kipa Grejdija.

Pogledajte u nastavku trejler za prvu sezonu "Heated Rivalry":

Ljubavna priča Šejna i Ilije se nastavlja u šestoj knjizi serijala, The Long Game. Evo kratkog opisa zapleta (Ako ne želite spojlere preskočite ga)

Deset godina. Toliko dugo Šejn Holander i Ilija Rozanov održavaju svoju vezu u tajnosti. Od prijatelja, od porodice, od lige. Ako Šejn želi da ostane na vrhu, ono što dijeli s Ilijom mora ostati tajna. Voli Iliju, ali šta ako javno otkrivanje uništi sve? Ilija je umorna od tajni. Šejn je toliko vješt u skrivanju svojih osjećanja da Ilija ponekad sumnja da ona uopšte postoje. Bliskost, intimnost, pa čak i rizik koji dolazi s otvorenom vezom… Ilija želi sve to. Vrijeme je da odluče šta im je važnije — hokej ili ljubav. Vrijeme je za odluku.

Izgleda vjerovatno da će druga sezona Heated Rivalry pratiti The Long Game, ali ako serija prati format prve sezone, uklopiće i priču iz još jedne knjige u serijalu. I evo šta je zanimljivo:

Iako bi Tough Guy (o hokejašu Rajanu Prajsu i muzičaru Fabijanu Salahu) bio logičan izbor jer je treća knjiga, serija je već angažovala jednog od glavnih glumaca iz četvrte knjige, Common Goal.

Ko će biti u glumačkoj postavi?

Ako su naša predviđanja tačna, druga sezona Heated Rivalry će imati sljedeće glavne glumce:

Hadson Vilijams kao Šejn Holander

Konor Stori kao Ilija Rozanov

Fransoa Arno kao Skot Hanter

Robi G.K. kao Kip Grejd

Metju Finlan kao Kajl Svift

Možda se sjećate Kajla kao Kipaovog prijatelja barmena iz "Heated Rivalry", a on je glavni lik u Common Goal. Brz opis (Ako ne želite spojlere preskočite ga)

Veteran golman Erik Benet suočavao se s najjačim šuterima na ledu, ali ništa ga nije pripremilo za posljednji izazov — život poslije hokeja. Vrijeme je za velike promjene, počevši od toga da konačno izlazi sa muškarcima. Diplomac Kajl Svift se preselio u Njujork nakon što mu se slomilo srce. Obećao je da će pronaći nekoga svog uzrasta za vezu. Sve dok ne upozna zgodnog, dostojanstvenog hokejaša sa srebrnom kosom. Uprkos snažnoj fizičkoj privlačnosti, Kajl nema namjeru da se emotivno veže. Pokazaće Eriku nekoliko trikova, uživaće u obostrano dogovorenim zabavama, a zatim će otići. Erik je više nego srećan da nauči sve što Kajl nudi. Ali Kajl nije očekivao da će dogovor "prijatelji s povlasticama" izazvati da želi više. Srećan kraj može biti na dohvat ruke samo ako su dovoljno hrabri da priznaju svoja osjećanja.

Kada izlazi Heated Rivalry sezona 2?

Iako tačan datum premijere još nije objavljen, tvorac serije Džejkob Tijerni dao je nagovještaje u nedavnom intervjuu za Variety:

"Ne može biti u isto vrijeme sljedeće godine, jer sam prošle godine u ovo vrijeme napisao pet od ovih epizoda, a ove godine nula. Dakle, biće malo kasnije, ali još uvijek uskoro", rekao je Džejkob.

Glumac Hadson Vilijams je takođe za Variety otkrio da će snimanje početi negdje tokom ljeta 2026.

"Možda mi je neko rekao jul ili avgust, ali stvarno ne znam", izjavio je.

Džejkob je dodao da žele da posvete dovoljno vremena kreiranju još jedne fantastične sezone.

"Razumijemo da je cilj svima da ne prođe dvije godine između sezona. Istovremeno, ne želim da izbacim žurenu, lošu drugu sezonu samo zato što je serija popularna. Ali svjesni smo da su naši kreativni partneri entuzijastični i ne žele da čekaju predugo. Vraćamo se na posao!“

Hoće li biti još sezona Heated Rivalry?

U intervjuu za GQ otkriveno je da su Konor Stori i Hadson Vilijams potpisali ugovore za tri sezone serije, što nam daje nadu za još priča o Iliji i Šejnu. Držimo palčeve da se to stvarno i dogodi, jer fanovi jednostavno ne mogu da dobiju dovoljno!

