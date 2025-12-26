logo
Dočekajmo 2026. uz dobre filmove iz m:tel TV ponude

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Preporučujemo filmove i serije iz bogate m:tel TV ponude i otvorenih videoteka

m:tel preporuke Dočekajmo 2026. uz dobre filmove iz m:tel TV ponude Izvor: HBO

U subotu 27. decembra 2025. godine na TV HBO možete pogledati romantičnu dramu “Ema” u 16.21 časova.

Bil Naji i Anja Tejlor-Džoj igraju u ovoj osvježavajućoj adaptaciji komedije istog naziva Džejn Ostin, objavljene 1815. godine. U ovoj satiri o vezama i društvenom statusu, razmažena, ali dobronamjerna Ema (Tejlor-Džoj) mora da nauči da se ne miješa u romantične odnose svog kruga, kako bi shvatila da je ljubav oduvijek bila pred njom.

Film “Bijeli oleander” vodi nas kroz dinamičnu priču uspona i padova jedne tinejdžerke. Na TV STAR Life u nedjelju 28.12. u 20.00 časova.

Izvor: STAR life

Potresna priča o sazrijevanju po bestseleru Dženet Fič. Mala Astrid živi idilično. Kada joj majku osude na doživotnu robiju, ona kroz hraniteljske porodice otkriva zabranjenu ljubav, religiju, blisku smrt, droge, gladovanje i kako je to biti voljen…

Na TV kanalu Pink Comedy možete pogledati sjajnu komediju, film “Smanjivanje”, koji je okupio impozantnu glumačku postavu sa Metom Dejmonom u glavnoj ulozi. Utorak, 30. decembar u 21.00 čas.

Izvor: Pink Comedy

Grupa norveških naučnika smatra da bi se uz pomoć formule koja smanjuje ljude na visinu od nekoliko centimetara riješio problem prekomjerne naseljenosti planete. Tako smanjeni, ljudi shvataju koliko su pristupačniji troškovi života u novom okruženju. Uz obećanje da će imati bolji život, jedan sasvim običan čovjek sa suprugom donosi odluku o smanjivanju i napuštanju svog dotadašnjeg stresnog života i seli se u novu, malu zajednicu. Njihov će izbor pokrenuti lavinu novih izazova i životnih avantura.

U novogodišnjoj noći, u četvrtak 1. januara 2026. godine u 02.30h na Televiziji Republike Srpske, na programu je film “Partenopa”. To je novi film oskarovca Paola Sorentina, te još jedna upečatljiva meditacija o životu, ljepoti i prolaznosti, karakteristična za njegov opus.

Izvor: RTRS

Partenopa je mlada žena čiji je život isprepleten s njezinim rodnim gradom Napuljem. Kao i mitološka sirena prema kojoj je dobila ime, ljude koji je okružuju opčinjava svojom izuzetnom ljepotom i pameću. Međutim, njeni atributi blagoslov su i prokletstvo, počevši od traumatičnih iskustava u krugu najuže porodice pa do situacija u kojima je nadomak ostvarivanja svojih ambicija i snova. Ipak, na tom putu, sprječavaju sjećanja na propuštene prilike i izgubljenu mladost.

Podsjećamo, m:tel je svim IPTV korisnicima otvorio vrata najboljeg prazničnog TV zabavnog sadržaja! Videoteke: TS Media, Apollon i kompletan HBO Premium TV paket sa pet HBO kanala, bogatom videotekom i pristupom HBO Max aplikaciji, biće vam potpuno dostupni i bez naknade do 15. januara 2026. godine.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

