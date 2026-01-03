Ova tri filma morate pogledati u januaru: Idealna za zimske dane uz kokice i čaj

Sa ovim ostvarenjima nećete pogriješiti.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Januar je mjesec sporijeg ritma, kratkih dana i dugih večeri koje najčešće provodimo u toplini doma. Poslije praznične gužve, upravo sada imamo više vremena da se posvetimo filmovima koji traže pažnju i malo dublje uranjanje u priču. Netfliks u svojoj ponudi nudi naslove koji se savršeno uklapaju u ovakvo raspoloženje, od mračnih trilera, preko društvenih satira, do tihih, emotivnih drama. Donosimo tri prijedloga idealna za januarske večeri, kada ekran često postaje najljepši prozor u neki drugi svijet.

The Pale Blue Eye

The Pale Blue Eye Izvor: YouTube

Radnja je smještena u zimu 1830. godine, u izolovanu vojnu akademiju Vest Point, gdje se događa misteriozno ubistvo kadeta. Iskusni detektiv dobija zadatak da riješi slučaj, ali ubrzo shvata da se suočava sa zidom ćutanja i strogih pravila. U istragu se uključuje i povučeni mladić, kadet po imenu Edgar Alan Po. Film polako gradi napetost, oslanjajući se više na atmosferu nego na akciju. Hladni pejzaži i sumorna priča savršeno prate zimske večeri. U pitanju je mračan, ali elegantan triler koji traži strpljenje i pažnju.

Don’t Look Up

DON'T LOOK UP Izvor: YouTube

Ova satirična drama prati dvoje naučnika koji otkrivaju da se kometa velikom brzinom približava Zemlji. Umjesto panike i hitnih reakcija, nailaze na ravnodušnost, politiku i medijski spektakl.

Film kroz humor i pretjerivanje govori o ozbiljnim temama savremenog društva. Iako je dinamičan, ostavlja dosta prostora za razmišljanje nakon gledanja. Januar je dobar trenutak za ovakve filmove koji podstiču preispitivanje svijeta oko nas. Ton je lak, ali poruka ostaje ozbiljna.

Roma

ROMA Izvor: YouTube

Film prati godinu dana u životu jedne porodice u Meksiko Sitiju, viđenu očima njihove kućne pomoćnice. Naizgled jednostavna priča polako se pretvara u emotivan portret svakodnevice, odnosa i promjena. Nema naglih obrta, već se radnja razvija tiho i prirodno. Upravo ta smirenost čini film idealnim za zimske dane. "Roma" je vizuelno upečatljiva i puna sitnih detalja koji ostaju u sjećanju. To je film koji se ne gleda u žurbi, već polako, uz razmišljanje.

(Mondo.rs)