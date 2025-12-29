logo
Ako ne znate šta da gledate za praznike: Top 5 novogodišnjih filmova na Netfliksu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ako ne znate šta da gledate za praznike donosimo vam najgledanije filmove trenutno na Netfliksu.

: Top 5 novogodišnjih filmova na Netfliksu Izvor: Arpan Bhatia/Shutterstock

Sezona praznika je u punom jeku, a šta je bolje od toplog doma, pidžame i filmova koji su u istoj čarobnoj atmosferi.

Donosimo vam listu 5 najgledanijih novogodišnjih filmova na Netfliksu:

1. Jingle Bell Heist

Romantična božićna komedija u kojoj se Sofija i Nik, dvoje nesrećnih radnika, udružuju da opljačkaju luksuznu robnu kuću u Londonu na Badnji dan. Ali dok planiraju zavjeru, među njima se razvija neočekivana romansa. Ovo je jedan od najgledanijih prazničnih filmova na Netfliksu trenutno.

Jingle Bell Heist | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube

2. My Secret Santa

Topla romantična priča o samohranoj majci Tejlor koja, kako bi obezbijedila novac za ćerku, odlučuje da se prerušiti u Deda Mraza i radi na luksuznom skijaškom odmaralištu, ali stvari se komplikuju kada se zaljubi u šarmantnog upravnika hotela.

My secret santa trejler
Izvor: Youtube / Netflix

3. A Merry Little Ex-Mas

Božićna romantična komedija o bivšem paru Kejt i Everetu, koji pokušavaju da provedu posljednji zajednički Božić prije razvoda, ali njihovi planovi postaju haotični kada se pojavljuju nove ljubavi i stari osjećaji. U glavnoj ulozi pojavljuje se Alisija Silverston.

A Merry Little Ex-Mas trejler Netflix
Izvor: Youtube / Netflix

4. Champagne Problems

Radnja prati Sidni, ambicioznu izvršnu direktorku koja putuje u Francusku kako bi kupila poznatu firmu koja proizvodi šampanjac pred praznike, ali stvari se neočekivano zakomplikuju kada upozna šarmantnog Francuza i zaljubi se!

Champagne Problems Trailer #1 (2025)
Izvor: YouTube

5. The Night My Dad Saved Christmas 2

Šarmantna porodicna božićna komedija i nastavak popularnog filma: otac i njegov tinejdž sin moraju da spasu Deda Mraza nakon što ga otme korumpirana kompanija igračaka, u potrazi za novom svrhom i očuvanju prazničnog duha.

The Night My Dad Saved Christmas 2 trejler
Izvor: Youtube / Netflix

Ovi filmovi su dio trenutne praznične ponude Netfliksa i mnogi od njih zauzimaju visoke pozicije na top listama gledanosti dok se bližimo Novoj godini i Božiću.  Da li ste pogledali neki od njih?

(Mondo.rs)

