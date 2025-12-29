Ako ne znate šta da gledate za praznike: Top 5 novogodišnjih filmova na Netfliksu

Ako ne znate šta da gledate za praznike donosimo vam najgledanije filmove trenutno na Netfliksu.
Sezona praznika je u punom jeku, a šta je bolje od toplog doma, pidžame i filmova koji su u istoj čarobnoj atmosferi.
Donosimo vam listu 5 najgledanijih novogodišnjih filmova na Netfliksu:
1. Jingle Bell Heist
Romantična božićna komedija u kojoj se Sofija i Nik, dvoje nesrećnih radnika, udružuju da opljačkaju luksuznu robnu kuću u Londonu na Badnji dan. Ali dok planiraju zavjeru, među njima se razvija neočekivana romansa. Ovo je jedan od najgledanijih prazničnih filmova na Netfliksu trenutno.
2. My Secret Santa
Topla romantična priča o samohranoj majci Tejlor koja, kako bi obezbijedila novac za ćerku, odlučuje da se prerušiti u Deda Mraza i radi na luksuznom skijaškom odmaralištu, ali stvari se komplikuju kada se zaljubi u šarmantnog upravnika hotela.
3. A Merry Little Ex-Mas
Božićna romantična komedija o bivšem paru Kejt i Everetu, koji pokušavaju da provedu posljednji zajednički Božić prije razvoda, ali njihovi planovi postaju haotični kada se pojavljuju nove ljubavi i stari osjećaji. U glavnoj ulozi pojavljuje se Alisija Silverston.
4. Champagne Problems
Radnja prati Sidni, ambicioznu izvršnu direktorku koja putuje u Francusku kako bi kupila poznatu firmu koja proizvodi šampanjac pred praznike, ali stvari se neočekivano zakomplikuju kada upozna šarmantnog Francuza i zaljubi se!
5. The Night My Dad Saved Christmas 2
Šarmantna porodicna božićna komedija i nastavak popularnog filma: otac i njegov tinejdž sin moraju da spasu Deda Mraza nakon što ga otme korumpirana kompanija igračaka, u potrazi za novom svrhom i očuvanju prazničnog duha.
Ovi filmovi su dio trenutne praznične ponude Netfliksa i mnogi od njih zauzimaju visoke pozicije na top listama gledanosti dok se bližimo Novoj godini i Božiću. Da li ste pogledali neki od njih?
(Mondo.rs)