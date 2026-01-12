logo
Dodjela Zlatnog globusa 2026. bila je u znaku ova 2 filma i hit serije: Veče puno iznenađenja, Kluniju izmakla nagrada

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Noćas po našem vremenu, po 83. put u istoriji, dodijeljen je Zlatni globus (Golden Globe), priznanje najboljim filmskim i televizijskim ostvarenjima, kao i glumcima, rediteljima i scenaristima.

Dobitnici nagrada Zlatni globus Izvor: Kevin Sullivan / Zuma Press / Profimedia

Zlatni globus 2026, prema tradiciji, održan je u Los Anđelesu, a veče su obilježila dva filma i jedna hit-serija. Među dobitnicima su se posebno izdvojili One Battle After Another, koji je imao i najveći broj nominacija, zatim Hamnet, kao i televizijsko ostvarenje Adolescence.

Timoti Šalame je još jednom potvrdio status miljenika kritike, ponovo je trijumfovao u kategoriji najboljeg filmskog glumca, ostavivši iza sebe Leonarda Dikaprija. Priznanje je pripalo i glumici Džesi Bakli, dok su među nagrađenima bili i Tejana Tejlor, kao i mladi glumac koji već sada briljira rame uz rame sa znatno starijim i iskusnijim kolegama.

Zanimljivo je da su pojedine zvijezde propustile dodelu iako su osvojile nagrade. Ovog puta priznanja su izmakla Džuliji Roberts, Džordžu Kluniju i Leonardu Dikapriju, a iako je spisak dobitnika uglavnom bio očekivan, veče nije prošlo bez iznenađenja.

  • Najbolja drama: Hamnet
  • Najbolja komedija ili mjuzikl: One Battle After Another
  • Najbolja režija: Pol Tomas Anderson One Battle After Another
  • Najbolji glumac u drami: Vagner Moura The Secret Agent
  • Najbolja glumica u drami: Džesi Bakli Hamnet
  • Najbolji glumac u komediji/mjuziklu: Timoti Šalame Marty Supreme
  • Najbolja glumica u komediji/mjuziklu: Rouz Bern Bugonia
  • Najbolja sporedna filmska glumica: Tejana Tejlor One Battle After Another
  • Najbolji sporedni filmski glumac: Stilan Skarsgard Sentimental Value
  • Najbolji animirani film: KPop Demon Hunters
Izvor: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia
  • Najbolji strani film: The Secret Agent (Brazil)
  • Filmsko i box office dostignuće: Sinners
  • Najbolja dramska serija: The Pitt
  • Najbolja humoristička serija ili mjuzikl: The Pitt
    Najbolja limitirana serija ili TV film: Adolescence
  • Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajli The Pitt
Izvor: Kevin Sullivan / Zuma Press / Profimedia
  • Najbolja glumica u dramskoj seriji: Ria Sihorn Pluribus
  • Najbolji glumac u komediji/mjuziklu: Set Rogen The Studio
  • Najbolja glumica u limitiranoj seriji: Mišel Vilijams Dying for sex
  • Najbolja sporedna glumica u TV seriji: Erin Doetri, Adolescence

  • Najbolji sporedni TV glumac: Oven Kuper, Adolescence
  • Najbolji scenario: Pol Tomas Anderson One Battle After Another
  • Najbolja originalna muzika: Ludvig Goranson Sinners
  • Najbolji stend-ap nastup: Riki Džervejs Mortality - glumac nije bio na dodeli
  • Najbolji podkast (nova kategorija): Good Hang With Amy Poehler

