Dodjela Zlatnog globusa 2026. bila je u znaku ova 2 filma i hit serije: Veče puno iznenađenja, Kluniju izmakla nagrada

Noćas po našem vremenu, po 83. put u istoriji, dodijeljen je Zlatni globus (Golden Globe), priznanje najboljim filmskim i televizijskim ostvarenjima, kao i glumcima, rediteljima i scenaristima.
Zlatni globus 2026, prema tradiciji, održan je u Los Anđelesu, a veče su obilježila dva filma i jedna hit-serija. Među dobitnicima su se posebno izdvojili One Battle After Another, koji je imao i najveći broj nominacija, zatim Hamnet, kao i televizijsko ostvarenje Adolescence.
Timoti Šalame je još jednom potvrdio status miljenika kritike, ponovo je trijumfovao u kategoriji najboljeg filmskog glumca, ostavivši iza sebe Leonarda Dikaprija. Priznanje je pripalo i glumici Džesi Bakli, dok su među nagrađenima bili i Tejana Tejlor, kao i mladi glumac koji već sada briljira rame uz rame sa znatno starijim i iskusnijim kolegama.
Zanimljivo je da su pojedine zvijezde propustile dodelu iako su osvojile nagrade. Ovog puta priznanja su izmakla Džuliji Roberts, Džordžu Kluniju i Leonardu Dikapriju, a iako je spisak dobitnika uglavnom bio očekivan, veče nije prošlo bez iznenađenja.
- Najbolja drama: Hamnet
- Najbolja komedija ili mjuzikl: One Battle After Another
- Najbolja režija: Pol Tomas Anderson One Battle After Another
- Najbolji glumac u drami: Vagner Moura The Secret Agent
- Najbolja glumica u drami: Džesi Bakli Hamnet
- Najbolji glumac u komediji/mjuziklu: Timoti Šalame Marty Supreme
- Najbolja glumica u komediji/mjuziklu: Rouz Bern Bugonia
- Najbolja sporedna filmska glumica: Tejana Tejlor One Battle After Another
- Najbolji sporedni filmski glumac: Stilan Skarsgard Sentimental Value
- Najbolji animirani film: KPop Demon Hunters
- Najbolji strani film: The Secret Agent (Brazil)
- Filmsko i box office dostignuće: Sinners
- Najbolja dramska serija: The Pitt
- Najbolja humoristička serija ili mjuzikl: The Pitt
Najbolja limitirana serija ili TV film: Adolescence
- Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajli The Pitt
- Najbolja glumica u dramskoj seriji: Ria Sihorn Pluribus
- Najbolji glumac u komediji/mjuziklu: Set Rogen The Studio
- Najbolja glumica u limitiranoj seriji: Mišel Vilijams Dying for sex
- Najbolja sporedna glumica u TV seriji: Erin Doetri, Adolescence
- Najbolji sporedni TV glumac: Oven Kuper, Adolescence
- Najbolji scenario: Pol Tomas Anderson One Battle After Another
- Najbolja originalna muzika: Ludvig Goranson Sinners
- Najbolji stend-ap nastup: Riki Džervejs Mortality - glumac nije bio na dodeli
- Najbolji podkast (nova kategorija): Good Hang With Amy Poehler
- Najbolja limitirana serija ili TV film: Adolescence