logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Možete ih gledati i više puta: 6 brutalno dobrih detektivskih serija

Možete ih gledati i više puta: 6 brutalno dobrih detektivskih serija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ukoliko ste se uželjeli kvalitetne priče i dobrih obrta, obavezno čekirajte naše prijedloge!

Najbolje detektivske serije Izvor: printscreen/youtube/ONE Media/Netflix Malaysia /Peacock/Rotten Tomatoes TV

Ne možemo da kažemo da posljednjih godina nema dobrih naslova, naročito kada je riječ o trilerima. Možemo reći da su kreatori u ovom žanru briljirali sa pojedinim ostvarenjima. Međutim, kada je riječ o detektivskim serijama, izbor je, priznajemo suženiji, no, to ne znači da ga nema. 

Pojedini naslovi poput "True Detective" opravdali su sva moguća i nemoguća očekivanja, i tjerali su nas da bindžujemo epizode u jednom dahu. 

Zato smo izdvojili 6 prijedloga koji su nam držali pažnju do kraja i koja bismo ponovo gledali u svakom trenutku iznova i iznova:

1. True Detective

Na prvom mjestu je jedna od najpopularnijih serija svih vremena koja je oborila rekorde gledanosti. Tačnije, prva sezona je oborila. Ako nas pitate, druga sezona je solidna, treću smo mogli komotno i da preskočimo, ali četvrta nam je vratila vjeru u spisatelje i lično nam je favorit uz prvu. Vidjećemo da li će i peta opravdati očekivanja.

Evo o čemu se radi u svakoj sezoni, kao i trejleri istih:

  • Sezona 1 – Dvojica detektiva iz Luizijane, Rust Cohle i Marty Hart, istražuju ritualno ubistvo žene koje ih uvlači u mračnu mrežu seksualnog zlostavljanja, vjerskog fanatizma i korupcije. Istraga se proteže kroz više od 15 godina, dok se njihovi životi i odnosi raspadaju paralelno sa potragom za istinom.
True Detective - Season 1: Trailer - Official HBO UK
Izvor: YouTube
  • Sezona 2 – U Kaliforniji, nakon ubistva korumpiranog gradskog službenika, tri policajca i jedan kriminalac postaju upleteni u složenu priču o političkoj korupciji, građevinskim projektima i organizovanom kriminalu. Sezona ima širu priču, više likova i fokus na sistemsko propadanje institucija.
True Detective 2, trejler
Izvor: YouTube
  • Sezona 3 – Radnja prati istragu nestanka dvoje djece u Arkanzasu 1980. godine. Priča se odvija kroz tri vremenske linije, prateći život detektiva Waynea Haysa, uz snažan fokus na pamćenje, istinu, krivicu i starenje, a manje na klasični kriminalni zaplet.
True Detective 3, trejler
Izvor: YouTube
  • Sezona 4 – U izolovanom gradu na Aljasci, tokom polarne noći, nestaje osam naučnika iz istraživačke stanice, a slučaj preuzimaju dvije detektivke. Istraga otkriva duboko potisnute tajne zajednice, nasilje nad ženama i elemente koji naginju psihološkom i natprirodnom hororu, uz snažnu arktičku atmosferu. 
True Detective
Izvor: YouTube

2. Mindhunter

Serija prati agente FBI-ja krajem 70-ih koji prvi put razgovaraju sa serijskim ubicama kako bi razumjeli njihov način razmišljanja. Kroz te intervjue razvija se novi pristup - kriminalistici – psihološko profilisanje zločinaca, uz lične i profesionalne posljedice po same agente.

Mindhunter, trejler
Izvor: YouTube

3. Poker Face

Glavna junakinja ima neobičan dar – nepogrešivo prepoznaje kada neko laže. Putujući Amerikom, slučajno upada u razne zločine koje rješava usput, epizodu po epizodu, u stilu klasičnih "case of the week" misterija. Ako nas pitate - savršeno za bindžovanje!

Poker Face
Izvor: YouTube

4. Dirk Gently's Holistic Detective Agency

Ekscentrični detektiv Dirk vjeruje da je sve u svemiru povezano, pa tako i zločini koje istražuje. Radnja je haotična, puna čudnih obrta, naučne fantastike i humora, gdje se misterije rješavaju na potpuno neortodoksan način.

Dirk Gently's Holistic Detective Agency | Trailer
Izvor: YouTube

5. Mare of Easttown

Na listi mora da se nađe i serija koja je mesecima unazad jedna od najhvaljenijih - sa razlogom! U malom američkom gradu, detektivka Mer istražuje brutalno ubistvo mlade djevojke. Dok pokušava da riješi slučaj, istovremeno se nosi sa sopstvenim porodičnim problemima i težinom zajednice u kojoj svi svakoga znaju.

Mare of Easttown Limited Series Trailer
Izvor: YouTube

6. Dark Winds

Radnja je smještena na teritoriju naroda Navaho 70-ih godina, gdje dvojica policajaca istražuju niz nasilnih zločina. Kriminalistička priča isprepletena je sa duhovnošću, tradicijom i tenzijama između modernog svijeta i starih vjerovanja.

Robert Redford u Dark winds
Izvor: YouTube/amc+

Da li ste gledali neki od pomenutih naslova i da li postoji još neka serija koju biste dodali na listu? 

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije detektiv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA