Serija snimljena prije 11 godina jedna je od najboljih svih vremena: HBO pokušava na sve načine da je oživi

U svijetu prepunom krimi-misterija u romanima, filmovima i TV serijama, pravo je umijeće stvoriti zaplet koji je izuzetno mračan, ali ne i previše konfuzan ili pretrpan tragedijom.

Izvor: YouTube/HBO

Prošlo je 11 godina otkako je premijerno prikazana prva sezona serije "Pravi detektiv" (True Detective) na HBO-u, a ova kultna serija i dalje važi za jedno od najboljih televizijskih ostvarenja svih vremena.

HBO je odavno stekao reputaciju kuće vrhunskih drama, sa hitovima iz ‘90-ih i 2000-ih, poput Porodice Soprano (The Sopranos), Braće po oružju (Band of Brothers) i Žice (The Wire), koji su utrli put kasnijim fenomenima poput Igre prestola (Game of Thrones), Nasljednika (Succession), Černobilja (Chernobyl) i, naravno, Pravog detektiva.

Uspjeh najboljih HBO serija inspirisao je brojne pokušaje da se ponovi njihova magija kroz slične koncepte ili proširenja franšiza, ali neki su se pokazali teškim za ponoviti. Prva sezona Pravog detektiva jedan je od takvih slučajeva – od 2014. godine HBO pokušava da kapitalizuje njegovu popularnost, ali nikada nije uspio da ponovo uhvati istu iskru.

Izvor: YouTube/HBO UK

Seriju je kreirao Nik Picolato (Nic Pizzolatto), a prvu sezonu predvode Metju Mekonahi (Matthew McConaughey) kao Rast Kol (Rust Cohle) i Vudi Harelson (Woody Harrelson) kao Marti Hart (Marty Hart), dvojica detektiva iz Luizijane koji istražuju jezivog serijskog ubicu povezanog sa natprirodnim elementima tokom perioda od 17 godina. Sa široko rasprostranjenim pohvalama kritike, inovativnim narativnim pristupom i izvanrednim glumačkim performansima, Pravi detektiv je postavio potpuno nove standarde u žanru misterija i krimi-drame.

Zašto je prva sezona "Pravog detektiva" toliko posebna?

Pozitivne recenzije Pravog detektiva samo djelimično osvjetljavaju njegov ogroman uticaj – serija se izdvaja izuzetnim karakterizacijama, atmosferom, filozofskim temama i jedinstvenim pripovijedanjem. Njena posebnost nije samo u kompleksnim odnosima i sukobima između Rast Kola i Marti Harta, već i u istraživanju ljudskog duha, borbe između dobra i zla, sumornog pejzaža Luizijane i jezivih zločina koji seriju čine drugačijom od svih ostalih krimi-misterija.

Jedan od ključnih elemenata uspjeha Pravog detektiva je način na koji lični životi, tragedije, krivica i mane glavnih likova utiču na njihovu istragu – tiho, ali istovremeno razarajuće. To ne bi bilo moguće bez izuzetnih glumačkih performansa Mekonahija i Harelsona, čija hemija na ekranu, briljantna interpretacija likova i posvećenost ulogama čine njihovu detektivsku priču nezaboravnom. Njihove mračne misli i istraživanja okultnih simbola upotpunjava složenost lika Megi Hart (Maggie Hart), koju tumači Mišel Monahan (Michelle Monaghan).

True Detective - Season 1: Trailer - Official HBO UK Izvor: YouTube

U svijetu prepunom krimi-misterija u romanima, filmovima i TV serijama, pravo je umijeće stvoriti zaplet koji je izuzetno mračan, ali ne i previše konfuzan ili pretrpan tragedijom. Nik Picolato uspijeva upravo to – ubistvo Dore Lang promijenilo je način na koji se ovakvi mračni zapleti mogu razvijati kroz serijalizovanu priču, gdje je pronalaženje istine manje važno od toga kako ta istina utiče na likove i njihova filozofska promišljanja.

Mračna atmosfera i vizuelna perfekcija

Više od decenije kasnije, Pravi detektiv i dalje se izdvaja kao jedna od najnapetijih i najjezivijih misterija ikada prikazanih u jednoj sezoni TV serije. Njegovi horor elementi, sumorna atmosfera i inteligentan scenario čine priču jedinstvenom. Natprirodni motivi, poput Karkose (Carcosa) i Žutog kralja (The Yellow King), kao i uticaji kejdžunskih i religijsko-okultnih elemenata južne Luizijane, dodaju slojeve misterije, nelagode i nepoznatog u već ionako kompleksnu priču.

Izvor: YouTube/HBO UK

Sa tehničke strane, Pravi detektiv je takođe remek-djelo u stvaranju specifičnog tona i atmosfere, koji su jednako bitni za naraciju kao i gluma, scenario i glavna misterija. Režija i kinematografija podižu nivo uznemirujućeg i mračnog narativa, čineći najjezivije scene nemogućim za ignorisanje. Oslanjanje na vizuelni stil i atmosferu pomaže u kreiranju napetosti i osjećaja neizvjesnosti, koji ostaje prisutan do posljednjih trenutaka serije.

Pokušaji nastavka franšize i neuspjeh da se ponovi magija

Nakon što je prva sezona Pravog detektiva postala ogroman TV fenomen, HBOje pokušao da od serije napravi antologijski format. Druga sezona stigla je 2015. godine, a očekivanja su bila ogromna, uprkos činjenici da je donijela potpuno novi ansambl glumaca, uključujući Vinsa Vona (Vince Vaughn), Kolina Farela (Colin Farrell) i Rejčel Makadams (Rachel McAdams), kao i novu misteriju i lokaciju. Međutim, pokušaj da se pojača mračna i ekscentrična atmosfera prve sezone nije dao željene rezultate – druga sezona dobila je pomiješane kritike i nepovoljne uporedbe sa originalom.

Izvor: YouTube/HBO UK

Iako je druga sezona bila razočaranje, HBO i Picolato su 2019. godine pokušali ponovo sa trećom sezonom. Ovog puta, lekcije iz prethodnog neuspjeha su naučene, pa je Pravi detektiv uspio da se djelimično vrati u formu i pokaže potencijal antologijskog formata. Uz izuzetne performanse Maheršale Alija (Mahershala Ali) i Stivena Dorfa (Stephen Dorff), treća sezona donijela je poboljšanja, ali i dalje nije uspjela da dostigne kultni status prve sezone.

Zaključak

Prva sezona Pravog detektiva i dalje je neprikosnovena kao jedno od najuticajnijih TV ostvarenja svih vremena. Njena jedinstvena priča, briljantni glumački performansi, mračna atmosfera i filozofski ton izdvajaju je iz mase drugih krimi-misterija. Iako su kasnije sezone donijele zanimljive momente, ni jedna nije uspjela da rekreira magiju i dubinu prve sezone. Nakon više od decenije, Pravi detektiv ostaje simbol vrhunskog televizijskog pripovijedanja, a sezona s Mekonahijem i Harelsonom ostaje nezaobilazno štivo za sve ljubitelje misterije i psiholoških drama.

(MONDO)