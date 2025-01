The Last of Us se vraća na male ekrane: Druga sezona hit serije stiže u aprilu!

Premijeru druge sezone serije The Last of Us moći ćete da gledate na Max striming platformi i HBO kanalu.

Prošlo je dvije godine od premijere hit HBO serije The Last of Us, zasnove na popularnoj video igri, sa Belom Ramzi (Eli) i Pedrom Paskalom (Džoel) u glavnim ulogama. Sada je vreme za nastavak priče o opasnom svijetu u kojem je pandemija gljive kordiceps bacila čovječanstvo na kolena, a gledaoce prikovala za male ekrane.

Na CES 2025 sajmu u Las Vegasu, Nil Drakman, izvršni producent, pisac i kokreator serije, najavio je tokom Sony konferencije da će The Last of Us, druga sezona, debitovati u aprilu na Max striming platformi i HBO kanalu.

Priča nastavka odvija se pet godina nakon događaja prve sezone, u kojoj je Džoel imao zadatak da prokrijumčari 14-godišnju djevojčicu Eli iz karantinske zone. Kompanija Warner Bros. Discovery drugu sezonu opisuje na sljedeći način:

"Nakon pet godina mira prošlost sustiže Džoela i Eli uvlačeći ih u međusobni sukob i svijet još opasniji i nepredvidljiviji od onog koji su ostavili za sobom."

U drugoj sezoni u glavnim ulogama su Pedro Paskal, Bela Remzi, Gabriel Luna, Rutina Vesli, Kejtlin Dever, Isabela Merced, Jang Mazino, Ariela Barer, Tati Gabriel, Spenser Lord, Dani Ramirez, Džefri Rajt i Ketrin O'Hara.

Scenario i izvršnu produkciju potpisuju Krejg Mazin i Nil Drakman. Serija je koprodukcija sa Sony Pictures Television-om, a među izvršnim producentima su i Karolin Štraus, Žaklin Lesko, Sesil O’Konor, Asad Kizilbah, Karter Svon i Evan Vels. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint i Naughty Dog potpisuju produkciju.

Mazin je za Deadline u junu 2024. otkrio da druga sezona neće u cjelosti pokriti priču The Last of Us Part II igre, već samo njen dio, kao i da će to uraditi kroz sedam epizoda.

Najavu druge sezone serije The Last of Us pratio je i zvanični trejler.

Pogledajte:

The Last of Us trejler druge sezone Izvor: Max

