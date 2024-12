"Ne želim da djeca ovo gledaju": Fanovi razočarani nakon izlaska nove sezone "Squid game", oglasio se i reditelj

Reditelj mega-popularne serije je već ranije jasno dao do znanja da "Squid Game" nije napravljen za djecu.

Najgledanija Netfliksova serija se vratila, i sudeći po reakcijama - fanovi nisu oduševljeni drugom sezonom "Squid game".Mnogi ističu da je u novoj sezoni sve korektno, nove igre su zanimljive i uzbudljive, osim jedne "sitnice" - umirete ako izgubite.

Scenarista i reditelj Huang Dong-hjuk kaže, da je postao ravnodušan prema ekstremnom nasilju prikazanom u seriji.

Squid Game: Season 2 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Prva sezona distopijske južnokorejske drame bila je fenomen tokom izolacije zbog korona virusa, i postala najgledanija nova serija u istoriji Netflixa. 53-godišnji reditelj ušao je u istoriju Emija, kao prvi Azijat koji je osvojio nagradu za izuzetno režiranje dramske serije.

"I sam bih pokrio oči"

S obzirom na to da je druga sezona krenula s prikazivanjem, Huang je za Sky News izjavio: "Za neke scene, poput onih u kojima vade organe, mislim da bih, da nisam ja taj koji ih stvara, vjerovatno i sam pokrio oči. Ali kao tvorac, moram vizualizovati ono što sam stvorio i napisao. Pretpostavljam da sam na neki način malo otupio na to, ali mogu reći danisam tip koji lako gleda takve eksplicitne scene", dodaje.

Reditelj serije Squid game Izvor: Youtube / extratv

"Ne želim da djeca gledaju seriju"

Izvorno napisan kao scenario za film 2008. godine, "Squid Game" su odbile brojne južnokorejske produkcijske kuće, prije nego što ga je Netflix preuzeo deset godina kasnije, u sklopu svoje strategije širenja stranih programa. To se pokazalo mudrim potezom za streaming-platformu, koja sada ima 120 korejskih serija i filmova u ponudi.

Huang je već ranije jasno dao do znanja da "Squid Game" nije napravljen za djecu (u Ujedinjenom Kraljevstvu obe sezone označene su za starije od 15, dok su u Koreji ocijenjene za uzrast od 19 godina i više) te je rekao da je protiv toga da djeca gledaju seriju. Pretpostavlja se da će sljedeća sezona - koja se dešava tri godine nakon pobjede Igrača 456, uvesti brojne nove načine eliminacije takmičara.

"One koji izgube, čeka život pun boli"

Huang kaže: "Nasilje prikazano u ovoj seriji više je alegorijsko. Pokušavam prikazati nasilne načine na koje društvo tretira gubitnike u takmičenju, ne toliko fizičko nasilje, već načine na koje ih guraju na dno društva, osuđujući ih na siromaštvo. One koji su eliminisani, da tako kažemo, ili one koji izgube u takmičenju, čeka život pun boli i pokušao sam to da izrazim", navodi.

Huang dodaje da je serija manje nasilna od "true crime" sadržaja - žanra koji je takođe doživio eksplozivnu popularnost tokom kovida, a u kojem Netflix posebno briljira. "Stvorio sam ovu seriju želeći da je prikažem kao trenutnu smrt, jer je u obliku igre. Čini mi se da je manje nasilna od nekih oblika nasilja prikazanih u drugim vrstama sadržaja, poput serija zasnovanih na stvarnim zločinima", kaže.

Serija precizno određuje vrijednost ljudskog života

S fokusom na bogatstvo i društveni status, serija precizno određuje vrijednost ljudskog života - 100 miliona južnokorejskih vona (oko 65 miliona evra) dodaje se u nagradni fond nakon smrti svakog takmičara, dok potencijalna glavna nagrada iznosi 45.6 milijardi južnokorejskih vona (42.6 miliona evra) u finalu.

U međuvremenu, "Squid Game" je donio Netflixu stotine miliona funti zarade, što je podstaklo direktora Netflixa Teda Sarandosa da spomene budući "svemir Squid Gamea". Ranije ove godine platforma je predstavila adaptaciju u obliku emisije takmičarskog tipa, "Squid Game: The Challenge", koja nudi najveću pojedinačnu novčanu nagradu u istoriji televizije (džekpot od 4.56 miliona dolara), a šuška se i o Tv seriji na engleskom jeziku koja je u pripremi.

"Nisam postao toliko bogat"

No, Huang odbacuje sugestiju da mu je uspjeh serije donio bogatstvo poput onoga koje imaju bogataši koje satirizuje. "Možda sam sada u boljoj situaciji nego prije, ali ne mislim da će me to dovesti na taj nivo uticaja ili bogatstva", kaže.

Iako još uvijek ne kupuje avione i jahte, nada se da će njegov prikaz onih koji zloupotrebljavaju svoju ekstremnu finansijsku ili političku moć odjeknuti i u budućnosti. Kako njegov "Squid Game" nastavlja da se širi, Huang kaže: "Volio bih da me pamte kao nekoga ko je dao povoda za razmišljanje, ko je otvorio priliku ljudima da vode smislenije razgovore o takvim temama."

Treća i posljednja sezona serije trebala bi da izađe sljedeće godine.

Pogledajte još kadrova iz serije:

