Druga sezona Kuće Zmaja samo šta nije počela, a HBO već naručio treću

Više nema dileme, fanovi će gledati treću sezonu prednastavka Igre prestola!

Izvor: HBO

U susret premijeri druge sezone serije Kuća Zmaja, HBO je potvrdio da će prednastavak popularne Igre prestola dobiti i treću sezonu.

Ova informacija bi mogla biti naznaka bi povratak u Vesteros mogao biti spektakularan, a tome u prilog ide i izjava Frančeske Orsi, koja predvodi HBO Drama Series and Films diviziju:

"Džordž (R. R. Martin), Rajan (Kondal) i ostatak naših nevjerovatnih producenata; glumačka ekipa i ekipa iza kamere, dostigli su nove visine sa fenomenalnom drugom sezonom serije Kuća Zmaja. Zadivljeni smo ogromnim naporom koji je čitav tim uložio u stvaranje spektakularne druge sezone".

Izvor: HBO

Orsi je prošle godine otkrila za Deadline da će serija, originalnog naziva House of the Dragon, možda trajati četiri sezone, ali da će zajedno sa autorom i tvorcem serije dogovoriti u kom momentu će se kraj desiti.

HBO još uvek nije otkrio detalje o trećoj sezoni Kuće Zmaja, kao ni datum kada će se to desiti - mada je pretpostavka mnogih da bi premijeru mogli da gledamo na ljeto 2026. godine.

U eri striminga, nije nečuveno da kompanije kao što je HBO naručuju nove sezone pre nego što pristignu rezultati gledanosti, a najbolji primjer toga je serija "The Last of Us", koja je nakon samo dvije epizode zvanično dobila potvrdu druge sezone.

Gledaoci će prvu epizodu druge sezone serije Kuća Zmaja moći premijerno da pogledaju u ponedjeljak, 17. juna, u 20 časova.

Kuća Zmaja sezona 2 trejler Izvor: Max

(MONDO)