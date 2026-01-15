logo
Nova sezona skrivenog HBO trilera: Serija za koju kažete - odgledaću samo jednu epizodu, pa izbindžujete sve

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Nova sezona napetog trilera "Industry" već se penje na listama.

Nova sezona serije Industry Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Ova godina započela je sjajno kada je riječ o novim sezonama serija, počev od nove sezone finansijskog trilera "Industry", iza kog stoje Miki Daun i Konrad Kej, a koji je startovao 11. januara. Pauza između treće i četvrte sezone bila je neuobičajeno kratka za HBO standarde, što je dodatno obradovalo fanove. Radnja i dalje prati mlade diplomce koji započinju karijeru u elitnoj londonskoj investicionoj banci Pierpoint & Co, ali nova sezona ih baca u još opasniju, globalnu igru moći, ambicija i ličnih odnosa. Sezona ima osam epizoda koje se emituju nedjeljom.

Pogledajte trejler:

Industry trejler
Izvor: YouTube

"Industry" je tokom prve tri sezone stekla odličnu reputaciju – kritičari je hvale kao jednu od najboljih triler serija, dok je publiku osvajila napetim tempom, sirovim prikazom svijeta visokih finansija i likovima koji su istovremeno problematični i neodoljivi. To je ona vrsta serije za koju kažete - ma samo ću jednu epizodu da odgledam, a onda izbindžujete cijelu sezonu.

Iako recenzije za četvrtu sezonu još nisu objavljene, serija je već prilično popularna, samo nekoliko dana pred premijeru vratila se u top 10 najgledanijih serija na HBO Maxu širom svijeta, gdje se zadržala od kraja decembra. 

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Ipak, iako je četvrta sezona tek startovala, mnogi već iščekuju i pitaju se da li će se snimati peta. Ove vijesti nisu zvanično potvrđene, ali razlozi za optimizam postoje. Kreatori serije su krajem 2024. potpisali novi višegodišnji ugovor sa HBO-om, pa budućnost "Industry-ja" djeluje prilično obećavajuće.

(Mondo.rs)

Tagovi

serije HBO

