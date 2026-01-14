logo
Stigla nova "Euforija", gledaoci u šoku zbog eksplicitne scene Sidni Svini (Video)

Izvor mondo.rs
0

HBO drama koja je raspametila svijet ponovo na malim ekranima od 12. aprila ove godine

Euforija trejler 3 sezone ostavio bez teksta, gledaoci zgroženi eksplicitnom scenom Sidni Svini Izvor: HBO max/screenshot

Hit HBO drama serija Sama Levinsona vraća se u aprilu, sa Zendejom, Sidni Svini i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama.

Sada je objavljen prvi trejler treće sezone, koji obećava još više nasilja, droge i se*sa, ali i otkriva problematičan život likova nakon srednje škole.

Nova sezona dešava se pet godina nakon posljednjeg pojavljivanja likova, a u prvom trejleru vidimo Ru u problemu s dilerima, uključujući povratak Marte Keli, saznajemo da Kesi postaje zvijezda sajta za odrasle dok je udata za Nejta, dok Džuls postaje "sugar bejbi".

Pogledajte trejler u kojoj je i sporna scena:

Euforija 3. sezona
Izvor: YouTube/HBO Max

A, onda i skrinšot scene koja je, pored one sa repom, prikupila najviše komentara:

Zvanični opis glasi: "Grupa prijatelja iz detinjstva bori se sa vrlinom vjere, mogućnošću iskupljenja i problemom zla". Ostali koji se vraćaju su Aleksa Demi, Kloi Čeri, Mod Apatau i dvostruki oskarovac Kolman Domingo.

Novajlije ove sezone su Šeron Stoun, Rozalija, Nataša Lion, Danijel Dedvajler i Maršon Linč.

Kreatro serije Sam Levinson, nazvao je ovu sezonu "najboljom do sada".

"Jedina stvar oko koje smo se svi složili je da ne možemo da se vratimo u srednju školu – iako su mnoge serije imale tridesetogodišnje srednjoškolce, mi to nismo. Pet godina je djelovalo kao prirodno vrijeme za skok, jer bi, da su išli na fakultet, tada već bili gotovi sa studijama", rekao je Levinson.

Ipak, gledaoce je iznerviralo to što će i u ovoj sezoni gledati Aleksu Demi:

