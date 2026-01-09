"Eksplodirala je cijela scenografija": Glumica otkrila tajnu sa snimanja "Tvrđave"

Darija Vučko u otvorenom razgovoru za MONDO prisjetila se i anegdote sa snimanja serije "Tvrđava" koja je i proslavila.

Mlada glumica Darija Vučko, koju je šira publika zavoljela u seriji "Tvrđava" otvoreno je pričala o prvoj glavnoj ulozi i iskustvima, a mnoge je iznenadilo kada je priznala šta se desilo iza kulisa.

Darija se za MONDO prisjetila i nemilog događaja sa snimanja, a kako navodi, na sreću niko nije bio povrijeđen.

"Zanimljiv momenat bio je kada nam je cijela scenografija eksplodirala van kadra. To je toliko jedan splet okolnosti, bilo je i mnogo glumaca i mnogo statista i mizankadar. Imali smo dosta proba, a komanda za eksploziju je bila - bum bum bum. A u stvari, komanda koju je izgovorio naš asistent režije je bila - stop, stop, stop, a on nije čuo zbog tog krčanja i onda je stop, stop, stop bilo zapravo bum, bum, bum i to je eksplodiralo. To je bio tako jedan muk, bilo je baš dosta ljudi tu".

Poslušajte:

Prisjetimo se kadrova iz popularne serije:

"Zdravo, ja sam Darija!"

Darija Vučko u seriji "Tvrđava" tumači lik koji se, igrom slučaja, takođe zove Darija. Na audiciji za ulogu, nasmijala je ekipu koja je radila kasting i osvojila ih na samom ulasku.



Kada je ušla i rekla: "Zdravo, ja sam Darija!". Mislili su da se radi o njenom samopouzdanju i uvjerenju da će dobiti ulogu, a onda su shvatili da mlada ljepotica koja je ušetala pred njih zaista nosi ime glavne junakinje serije.

Ukoliko ste propustili cijeli intervju, možete ga poslušati ovdje:

Darija Vučko intervju Izvor: Youtube / MONDO PORTAL

