Žake iz "Porodičnog blaga" danas ne biste prepoznali: Bila u vezi s kolegom, a sad dobila ulogu u hit seriji

Glumica Biljana Nikolić sad je zvijezda druge popularne srpske serije.

Biljanu Nikolić publika je zavolela u seriji "Porodično blago", gjde je igrala Žaklinu Žake Stojković, ženu Tike Špica, kojeg je tumačio Predrag Pepi Smiljković.

Ono što niko nije znao tokom snimanja serije jeste to da su njih dvoje i u privatnom životu bili u vezi, o čemu ona i dan-danas izbjegava da priča javno.

On je jednom prilikom istakao da su bili u "ozbiljnoj vezi četiri godine", te da se dogodila "čudna simbioza energija".

Kada je riječ o Biljani, ona je sada dio ekipe popularne serije "Igra sudbine", gdje tumači lik Leposave.

- Leposava je jedna neostvarena žena, koja je svoj život podredila djetetu kroz koje želi da ostvari svoje ambicije, a da se pritom svakodnevno "sveti" svom bivšem mužu zbog promašenog braka. Za mene je usamljena i zaboravljena, jer je svoju svrhu ispunila, očuvala, odgajila, održavala domaćinstvo do momenta kada shvata da ništa nije ispalo onako kako je planirala. Iz tog razloga će pokušati da osigura svoju egzistenciju i status, ne birajući ni sredstva ni način. Lik je jasan, očigledni su motivi i razlozi njenih postupaka i reakcija. Uz dobre rediteljske indikacije a u dogovoru sa dragim kolegama, nije teško pripremiti se i graditi nešto što je u našem mentalitetu prilično zastupljen tip žene. To je posesivna majka koja u nedostatku svog, živi život svoje ćerke, preko koje opet opsesivno kontroliše i život svog bivšeg muža. Idealan materijal za domaću sapunicu - rekla je Biljana.

Biljana priznaje da “na prvi pogled” ne vidi nikakve sličnosti između sebe privatno i Leposave u seriji, ali izričito zna šta joj kod svog lika smeta.

- Ne volim tu njenu drskost, gramzivost i što je tako namćorasta i ljuta na cijeli svijet. Divna mi je upornost, a usvojila bih njenu odlučnost. Meni je malo i žao nje, ne postupa se tako iz obesti, već iz nemoći i ponekad gluposti. Pa eto, svemu prethodno navedenom me je, ako ne naučila, bar me na to podsjetila”.

Biljana je prokomentarisala i fenomen svoje stare uloge u "Porodičnom blagu".

- To je bio moj prvi profesionalni angažman po završetku studija glume i ono čega se, između ostalog, sjećam je ta panika i strah, da ne izneverim, da opravdam očekivanja, da ne razočaram. To mi je bilo najvažnije. Jer nije bilo lako deliti kadar sa takvim glumačkim veličinama. Podrazumijeva se da mi je bila čast biti dio nečega što je tradicionalno obeležilo neko vrijeme. Što se popularnosti tiče, nisam ja stekla popularnost već lik koji sam igrala. Ja sam postala samo prepoznatljiva po liku koji se “primio” u narodu, ali je to zasluga dobro napisanog scenarija a ne moja, i sigurna sam da bi isti efekat bio da je igrala i neka druga koleginica. Suština je u lepoti dijalekta, mentaliteta i tim dijalozima koji su istiniti i životni, kao i vrsnim glumačkim autoritetima koji su se tako vješto njima poigravali”.

Kasnije je usljedila uloga u seriji “Agencija za SIS”, a najveći deo karijere Biljana je posvetila pozorištu, igrajući u predstavama “Koreni”, “Tvrđava”, “Doktor Nušić”, “ Animals", "Za sada je sve OK”, "Režim ljubavi" itd.

Glumica ističe da su je sve uloge koje je odigrala nečemu naučile.

- Valjda je to i zanimljivo kod tih uloga, sve te različite epohe, kulture, razni karakteri, od istorijskih, preko književnih do savremenih, fiktivnih i stvarnih likova iz okruženja. Nije svaka uspješna, česti su promašaji, zna da bude i dosadno, očekivanja velika, a rezultat loš, ili suprotno, bez naročitih ambicija - a desi se čudo. Pravila nema a sve su to svojevrsne lekcije iz kojih se uči.

