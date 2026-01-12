Stiže nastavak Netfliksovog hita "Adolescence": Potvrđena 2. sezona serije koja je uzdrmala svijet

Serija "Adolescencija" je osvojila nekoliko nagrada na nedavnoj dodjeli Zlatnih globusa. Mladi glumac Oven Kuper osvojio je nagradu za sporednog glumca.

Izvor: Netflix/Youtube

Stiven Grejem, jedan od kreatora serije "Adolescencija" ("Adolescence"), potvrdio je da je u razvoju druga sezona, iako je uspješna Netfliksova serija prvobitno bila zamišljena kao mini-serija. Grejem je izjavio da on i kokreator Džek Torn trenutno razgovaraju o nastavku, piše Screen Rant.

Govoreći iza scene na dodjeli Zlatnog globusa, Grejem je otkrio da je projekat u vrlo ranoj fazi razvoja i da drugu sezonu namjeravaju da objave za nekoliko godina. "Ne mogu da odgovorim na to pitanje jer je negdje u dubokim uglovima mog i Džekovog uma, a izvući ćemo ga za tri ili četiri godine, stoga ostanite s nama", izjavio je.

O seriji

Osim što je kokreator, Stiven Grejem u seriji glumi Edija, oca Džejmija Milera (Oven Kuper). Kritički hvaljena drama prati priču o Džejmiju, problematičnom tinejdžeru koji je uhapšen zbog ubistva školske drugarice. U seriji takođe glume Erin Doerti, Kejn Dejvis, Ešli Volters, Fej Marsi, Ameli Pis i Ostin Hejnes.

Iako je Grejem bio vrlo tajanstven u vezi s drugom sezonom, na internetu su se pojavila brojna nagađanja o mogućoj radnji. Mnogi obožavatelji na društvenim mrežama pišu da bi htjeli da vide priču iz perspektive roditelja žrtve i kroz šta su oni prolazili tokom događaja iz prve sezone. Drugi pretpostavljaju da bi serija mogla da se pretvori u antologiju, s novom pričom i potpuno novom postavom likova.

Uspjeh i nagrade

Serija je osvojila nekoliko nagrada na nedavnoj dodjeli Zlatnih globusa. Mladi glumac Oven Kuper osvojio je nagradu za sporednog glumca, Erin Doerti za najbolju sporednu glumicu za ulogu terapeutkinje Brajoni Ariston, dok je Grejem osvojio nagradu za najboljeg glumca. "Adolescencija" je takođe proglašena najboljom limitiranom serijom.

Osim Zlatnih globusa, serija je dominirala i na dodjeli nagrada Emi, gdje je zaradila 13 nominacija i odnijela 8 pobjeda. Pored priznanja kritike, ostvarila je i veliki uspjeh kod publike. Postala je druga najgledanija Netfliksova serija na engleskom jeziku svih vremena, s više od 146 miliona pregleda u prva tri mjeseca od objave.

(Kurir / MONDO)