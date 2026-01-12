Po ocjenama je prestigla "Breaking Bad": Na HBO stiže najgledanija serija koja je rasplakala milione

Ljubav između hokejaša Šejn i Ilja u seriji "Heated Rivalry" rasplakala je mnoge, a evo kada se očekuje premijera kod nas.

Izvor: HBO

Serija "Heated Rivalry" biće premijerno prikazana 23. januara na HBO Max striming platformi. Nove epizode šestodijelne sezone izlaziće sedmično sve do finala 27. februara.

Seriju je kreirao nagrađivani kanadski scenarista, reditelj i producent Džejkob Tirni.

Radnja serije

Hit serija "Heated Rivalry" prati priču rivalskih hokejaša Šejna Holandera (Hadson Vilijams) i Ilje Rozanova (Konor Stori). Šejn i Ilja su dvije najveće zvijezde u Major League hokeju, povezani ambicijom, rivalstvom i magnetskom privlačnošću koju ni sami ne razumiju.

Heated Rivalry | Official Trailer | HBO Max Izvor: YouTube

Ljubav koja je rasplakala milione

Ono što počinje kao tajna avantura između dvojice mladih novajlija prerasta u višegodišnje putovanje satkano od ljubavi, poricanja i samospoznaje. Tokom narednih osam godina, ovaj dvojac juri slavu na ledu, dok se van njega bori sa sopstvenim osjećanjima.

Rastrgnuti između sporta za koji žive i ljubavi koju ne mogu da ignorišu, Šejn i Ilja moraju da odluče ima li u njihovom žestoko takmičarskom svijetu mjesta za nešto tako krhko, a moćno – kao što je prava ljubav.

Izvor: Youtube/Printscreen/HBOMax

Seriju producira Accent Aigu Entertainment u saradnji sa Crave platformom kompanije Bell Media, dok je za međunarodnu distribuciju zadužen Sphere Abacus. U seriji igraju i Fransoa Arno, Robi G. K., Kristina Čeng, Dilan Volš, Sofi Nelis i Ksenija Danijela Harlamova.

Zanimljiv je podatak da je jedna epizoda serije na IMDb-ju proglašena najbolje ocijenjenom televizijskom epizodom u 2025. godini i prestigla je "Breaking Bad". Serija "Heated Rivalry" zaludjela je gledaoce širom svijeta otkako je premijerno prikazana prošlog mjeseca u Kanadi, Americi i Australiji, društvene mreže gore, a obožavaoci sve glasnije pozivaju da glavne zvijezde, Konor Stori i Hadson Vilijams, dobiju nominacije za prestižnu nagradu Emi.

