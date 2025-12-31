Jedna epizoda proglašena najboljom u 2025. godini: Serija "Heated Rivalry" zaludjela svijet

Zanimljiv je podatak da je jedna epizoda serije na IMDb-ju proglašena najbolje ocijenjenom televizijskom epizodom u 2025. godini.

Serija "Heated Rivalry" zaludjela je gledaoce širom svijeta otkako je premijerno prikazana prošlog mjeseca, a obožavaoci sve glasnije pozivaju da glavne zvijezde, Konor Stori i Hadson Vilijams, dobiju nominacije za prestižnu nagradu Emi.

Stori, koji tumači lik Ilije Rozanova, posebno je oduševio publiku emotivnim monologom na ruskom jeziku u četvrtoj epizodi, dok riječi hvale nije štedio ni njegov kolega Vilijams.

"Dajte mom djetetu već taj teški zlatni kip krilate žene koja drži atom", poručio je Vilijams.

Ipak, uprkos ogromnom uspjehu, serija se neće naći u trci za Emi nagrade.

Stroga pravila Akademije

Iako je serija debitovala unutar kvalifikacionog perioda za dodjelu Emi nagrada 2026. godine – koji traje od 1. juna 2025. do 31. maja 2026. – ključna prepreka jeste njeno porijeklo. Naime, "Heated Rivalry" je kanadska, a ne američka serija.

Iako se u Sjedinjenim Američkim Državama emitovala na platformi HBO Max, ovaj striming servis nije učestvovao u produkciji, već je samo otkupio prava na prikazivanje.

Heated Rivalry | Official Trailer | HBO Max Izvor: YouTube

Seriju je u potpunosti finansirala kanadska kompanija Bel Medija (Bell Media), vlasnik striming servisa Krejv (Crave). Prema pravilima za dodjelu Emi nagrada, „strana televizijska produkcija nije kvalifikovana osim ako nije rezultat koprodukcije (finansijske i kreativne) između američkih i stranih partnera, dogovorene prije početka produkcije, i sa namjerom prikazivanja na američkoj televiziji“.

Ipak postoji nada za druge nagrade

Iako su vrata za "regularne" Emi nagrade zatvorena, serija ima priliku da se takmiči za Međunarodne Emi nagrade, za koje prijave traju do kraja januara.

Slična situacija važiće i za drugu sezonu, koja će takođe ostati u potpunosti kanadska produkcija. HBO Max se neće uključivati u kreativni proces, što znači da će originalni tim, predvođen autorom, scenaristom i rediteljem Džejkobom Tirnijem, zadržati potpunu kontrolu nad serijom, na veliko olakšanje brojnih obožavalaca.

Serija "Heated Rivalry" i njene zvijezde ipak bi mogle da osvoje priznanja na domaćem terenu, na dodjeli kanadskih nagrada Canadian Screen Awards, koje slave filmska, televizijska i digitalna ostvarenja te zemlje.

Kao nezvanična, ali veoma značajna potvrda kvaliteta, ističe se i podatak da je jedna epizoda serije na IMDb-ju proglašena najbolje ocijenjenom televizijskom epizodom u 2025. godini.

