8 vrhunskih trilera misterija koji dolaze u 2026: Naslovi koji će vam "trenirati" živce i držati vas na ivici do kraja

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Po svemu sudeći, ljubitelje kvalitetnih misterija i trilera čeka više nego uzbudljiva 2026. godina.

8 vrhunskih trilera misterija koje dolaze u 2026 Izvor: printscreen/youtube/Movie Trailers Source

Nema sumnje da je triler kao žanr gospodario 2025. godinom. Iza nas su maestralna ostvarenja poput "Dept. Q", "Black Rabbit", "The Beast in me", "Wayward" i mnogih drugih, zbog kojih smo satima bili prikovani za ekrane, a i naredna, 2026. godina, obećava kada je riječ o novitetima. 

Mi vam otkrivamo triler ostvarenja koja su kritičari okarakterisali kao "vrhunska", i koja su vredna bindžovanja do kasno u noć:

Under Salt Marsh

UNDER SALT MARSH Official Teaser
Izvor: YouTube

U malom velškom gradu pronađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka, a bivša detektivka Džeki Elis sumnja da je slučaj povezan sa nestankom njene sestričine od prije nekoliko godina. Mesto krije više tajni nego što djeluje.

Red Eye

Red Eye 2
Izvor: YouTube

Slavlje povodom dolaska novog američkog ambasadora u London prekida pretnja da će britanski avion biti dignut u vazduh. Ambasada se zatvara, počinju ubistva, a istragu vode detektivka Hana Li i šef obezbjeđenja Klej Brodi.

Run Away

Run Away | Official Trailer
Izvor: YouTube

Otac očajnički traga za ćerkom zavisnicom od droge koja je pobjegla od kuće. Kako potraga odmiče, na površinu izlaze porodične tajne koje mijenjaju sve.

Scarpetta

Scarpetta trejler
Izvor: YouTube

Nikol Kidman je čuvena forenzičarka Kej Skarpeta koja rešava brutalna ubistva uz pomoć nauke. Dok lovi serijskog ubicu, mora da se suoči i sa slučajem iz prošlosti koji joj je obeležio karijeru.

Grosse Point Garden Society

Grosse Pointe Garden Society
Izvor: YouTube

Naizgled savršeni članovi luksuznog baštenskog kluba upadaju u pravu noćnu moru kada se umiješaju u ubistvo. Pokušaj da sakriju tijelo pokreće lanac događaja koji im uništava živote.

The Capture – sezona 3

The Capture Season 3 Trailer
Izvor: YouTube

Rejčel Keri se vraća, sada na čelu britanske bezbjednosne službe. Dok pokušava da vrati povjerenje u nadzorne tehnologije, teroristički napad baca sumnju na sve i svakoga.

I Will Find You

I will find you
Izvor: YouTube

Muškarac osuđen za ubistvo trogodišnjeg sina dobija dokaz da je dijete možda živo. Spreman je da pobegne iz zatvora kako bi saznao istinu.

Vanished

Vanished
Izvor: YouTube

Romantično putovanje u Francusku pretvara se u horor kada muškarac nestane tokom vožnje vozom. Njegova partnerka počinje da sumnja da iza nestanka stoji mnogo mračnija priča.

