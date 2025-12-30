8 vrhunskih trilera misterija koji dolaze u 2026: Naslovi koji će vam "trenirati" živce i držati vas na ivici do kraja

Po svemu sudeći, ljubitelje kvalitetnih misterija i trilera čeka više nego uzbudljiva 2026. godina.
Nema sumnje da je triler kao žanr gospodario 2025. godinom. Iza nas su maestralna ostvarenja poput "Dept. Q", "Black Rabbit", "The Beast in me", "Wayward" i mnogih drugih, zbog kojih smo satima bili prikovani za ekrane, a i naredna, 2026. godina, obećava kada je riječ o novitetima.
Mi vam otkrivamo triler ostvarenja koja su kritičari okarakterisali kao "vrhunska", i koja su vredna bindžovanja do kasno u noć:
Under Salt Marsh
U malom velškom gradu pronađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka, a bivša detektivka Džeki Elis sumnja da je slučaj povezan sa nestankom njene sestričine od prije nekoliko godina. Mesto krije više tajni nego što djeluje.
Red Eye
Slavlje povodom dolaska novog američkog ambasadora u London prekida pretnja da će britanski avion biti dignut u vazduh. Ambasada se zatvara, počinju ubistva, a istragu vode detektivka Hana Li i šef obezbjeđenja Klej Brodi.
Run Away
Otac očajnički traga za ćerkom zavisnicom od droge koja je pobjegla od kuće. Kako potraga odmiče, na površinu izlaze porodične tajne koje mijenjaju sve.
Scarpetta
Nikol Kidman je čuvena forenzičarka Kej Skarpeta koja rešava brutalna ubistva uz pomoć nauke. Dok lovi serijskog ubicu, mora da se suoči i sa slučajem iz prošlosti koji joj je obeležio karijeru.
Grosse Point Garden Society
Naizgled savršeni članovi luksuznog baštenskog kluba upadaju u pravu noćnu moru kada se umiješaju u ubistvo. Pokušaj da sakriju tijelo pokreće lanac događaja koji im uništava živote.
The Capture – sezona 3
Rejčel Keri se vraća, sada na čelu britanske bezbjednosne službe. Dok pokušava da vrati povjerenje u nadzorne tehnologije, teroristički napad baca sumnju na sve i svakoga.
I Will Find You
Muškarac osuđen za ubistvo trogodišnjeg sina dobija dokaz da je dijete možda živo. Spreman je da pobegne iz zatvora kako bi saznao istinu.
Vanished
Romantično putovanje u Francusku pretvara se u horor kada muškarac nestane tokom vožnje vozom. Njegova partnerka počinje da sumnja da iza nestanka stoji mnogo mračnija priča.