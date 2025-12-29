10 domaćih serija komedija koje zovu da ih opet da gledate za praznike: Od Šurde, "Otvorenih vrata" do Paje i Jareta

Ovih 10 domaćih serija idealno je za bindžovanje, po ko zna koji put, tokom praznika.

Izvor: Youtube printscreen/Monte Royal Pictures/Hakuspirited/vixenius/Klasik TV

Praznični dani su idealno vrijeme da na trenutak zastanete i odmorite se od napornog perioda koji je iza vas. A gdje je odmor, tu su i filmovi i serije!

Zato smo, nakon predloga filmova i stranih serija, odlučili da izdvojimo i neka kultna, pomalo zaboravljena ostvarenja koja će vam izmamiti osmijeh na lice i učiniti praznike još ljepšim.

Od "Otvorenih vrata", preko "Pozorišta u kući", pa sve do "Kamiondžija", donosimo 10 prijedloga komedija koje su idealne za bindžovanje u januaru:

1. Ljubav, navika, panika

Ljubav, navika, panika Izvor: YouTube

Popularna humoristička serija je sve što vam je potrebno tokom tmurnih, januarskih dana. Iako vjerujemo da se mnogi od vas sjećaju neobičnih dogodovština Miće (Nikola Simić), Vere (Seka Sablić), Maje (Marija Karan/Borka Tomović) i Janje (Mirka Vasiljević), podsjetićemo se radnje još jednom.

Serija je koncipirana kao komedija o jednoj beogradskoj porodici. Vera i Mića su razvedeni, ali zbog finansijske situacije nijedno od njih nije u stanju da živi posebno, te odlučuju da nastave zajednički život. Svakodnevnicu upotpunjava Verin pacijent, klinički lud komšija Jovanović (Zijah Sokolović) i Verina drugarica Kića (Ljiljana Stjepanović) odnosno Majina drugarica Maca (Nada Macanković).

2. Kamiondžije

Kamiondžije | Epizoda 1 Izvor: YouTube

Radnja je pratila zgode i nezgode dvojice prijatelja koji za život zarađuju vozeći kamion. Iako je bila jedna od posljednjih jugoslovenskih TV-serija snimljenih u crno-bijeloj tehnici, doživjela je veliku popularnost te se iste godine u skraćenom obliku pojavila kao cjelovečernji film Paja i Jare.

3. Otvorena vrata

Otvorena vrata | Sezona 01 Izvor: YouTube

Jedna od možda naših najomiljenijih serija "Otvorena vrata" apsolutni je "must" na listi za bindžovanje. Život savremene građanske porodice u Beogradu devedesetih sa Cakanom kao glavnim likom definitivno će vam izmamiti osmijeh na lice.

Katarina Anđelić Cakana je, kako sama kaže, postmodernista i humanista. Ona se bavi vajarstvom, ali njeni radovi su odveć bizarni (uključujući skulpturu sa tri glave Josipa Broza Tita i usisivačem, ogromnu muvu napravljenu od metalnih dijelova...) da bi privukli pažnju pravih umjetnika.

Zajedno sa njom u stanu žive njena djeca Vojkan i Milica, brat Svetislav zvani Bata, kao i njegova ćerka Ana. Svakodnevicu neobične porodice čine komšinica Angelina Savić i Milorad Ugrinović Kekec (koji je zaljubljen u Cakanu). Priča prati pokušaje Dragoslava Jakovljevića, Cakaninog bivšeg muža, da joj se vrati. Ona ga je najurila jer ju je varao, ali ga još uvijek voli. Takođe su tu i stalni pokušaji Svetislava da brzo i lako zaradi novac, Vojkanove bolesti, Miličini politički problemi...

4. U kafani složna braća

Složna braća - Epizoda 1 Izvor: YouTube

Još jedan "biser" koji zaslužuje da se nađe na listi za gledanje. Scenario za "Složnu braću" potpisuje niko drugi do genijalni Nele Karajlić, i prikazuje dešavanja u kafani koja se nalazi na teritoriji koja je ostala nepodeljena između Srba, Hrvata i Muslimana, i koja je pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Na tom mjestu, nalazi se kafana braće Halimić, i upravo tu se skupljaju predstavnici sva tri naroda sklapaju gde se obavljaju razni dogovori i poslovne malverzacije. Navodno, u kafanu treba da stigne paket od izuzetne važnosti koji menja odnos snaga na Balkanu. Niko ne zna za sadržaj paketa. Šifra za to je "deset upola, s lukom".

5. Top lista nadrealista

Top Lista Nadrealista Izvor: YouTube

"Top lista nadrealista" je kultna humoristička serija iz bivše Jugoslavije, poznata po svom jedinstvenom spoju apsurda, satire i društvene kritike. Serija je prvobitno nastala kao radijska emisija, a kasnije je prenesena na televiziju, gdje je stekla status jednog od najvažnijih humorističkih ostvarenja na ovim prostorima.

Nema klasičnu radnju jer je format epizoda zasnovan na skečevima. Svaka epizoda sastoji se od niza kratkih, često nepovezanih scena, koje na duhovit, apsurdan i satiričan način obrađuju razne teme – od politike, svakodnevnog života i društvenih normi, do apsurdnih situacija i parodije na aktuelne događaje i fenomene.

6. Vruć Vetar

Vruć vetar Izvor: YouTube

Borivoje Šurdilović "Šurda" (Ljubiša Samardžić) odlazi iz rodnog Vlasotinca u Beograd, sa nadom da će unaprediti svoje životne prilike i ostvariti dugogodišnje ambicije. Počinje da živi kao podstanar, kod ujaka (Miodrag Petrović Čkalja) i babe (Radmila Savićević). Ispostavlja se da je život sa njima tek prva u nizu mnogobrojnih Šurdinih glavobolja u "bijelom svijetu".

Pročitajte još: Nalik susretu Šurde i Vesne: Ljubavna priča Siniše i Ljiljane Pavić bila je inspiracija za "Vruć vjetar"

7. Crni Gruja

Crni Gruja Izvor: YouTube

"Crni Gruja" je srpska humoristička serija koja parodira epske junake i istorijske mitove. Urađena je po uzoru na englesku seriju "Crna Guja" iz 1983. godine sa Rouanom Atkinsonom u glavnoj ulozi.

Radnja prati avanture Crnog Gruje, simpatično nesposobnog i egoističnog hajduka, koji pokušava da postane slavni narodni heroj.

Crni Gruja, vođa družine hajduka, stalno smišlja planove kako da stekne slavu, bogatstvo i naklonost naroda, ali mu to nikada ne polazi za rukom na očekivani način. Njegovi poduhvati često završavaju komičnim neuspjesima.

Serija je prepuna simbolike i pravi parodiju na srpsku istoriju i njene velikane. Na primjer, Karađorđe je prikazan kao ženskaroš i grubijan koji se na surov način obračunava sa svojim neistomišljenicima, prethodno ih proglasivši izdajnicima naroda. Sa druge strane, ismijeva se i invaliditet Vuka Karadžića. Naime, oduzetost njegove lijeve noge pripisuje se Karađorđevom besu zbog slabe ocjene koju je dobio u Vukovoj školi „lijepog pisanija“.

8. Policajac sa Petlovog brda

Policajac sa petlovog Brda 1 Epizoda Izvor: YouTube

"Policajac sa Petlovog brda" je srpska igrana TV-serija koja se od 1993. do 1994. emitovala na programu RTS. Predstavljala je proširenje, odnosno nastavak istoimenog igranog filma premijerno prikazanog početkom 1992. godine.

Policijski inspektor Boško Simić, ima petoro djece i četiri žene. Spretan u akcijama, neobičan otac i "majka" svojoj djeci, neponovljiv svojim bivšim i budućim ženama. Sve njegove bivše supruge su vrlo uspješne poslovne žene, a njihove karijere ne ostavljaju nimalo vremena za porodični život, dok Boško sa svojom djecom živi u kući na Petlovom brdu. Vremenom njegov profesionalni život trpi jer njegov šef ne želi da toleriše stalna zakašnjenja i izostajanje sa posla. Život njegove neobične porodice pun je komičnih situacija, ali porodična ljubav pomaže da se uvek i iz svake situacije pronađe najbolji izlaz.

9. Grlom u jagode

grlom u jagode Izvor: YouTube

Serija oslikava život mladića Branislava Živkovića zvanog Bane Bumbar, prateći vesele i tužne događaje u njegovom životu i životu njegove porodice i prijatelja, od njegovog polaska u srednju školu pa do završetka fakulteta. Svaka epizoda čini celinu za sebe i opisuje određenu godinu u periodu od 1960. do 1969. godine. Tu su prve ljubavi, poljupci, tuče, prva igranka itd.

"Te, 1975. godine", rečenica kojom je počelo prikazivanje ostvarenja, kao i Simjanovićeva muzika, postali su zaštitni znak serije.

Pratimo sva Banetova iskušenja i ona jedne adolescencije, jednog posebnog doba: neuspješne pokušaje da postane sportista, odlaske na Kalemegdan, gde sa Ušketom, Mikijem Rubirozom i Čombetom ide na igranke na kojima Mile Lojpur svira rokenrol, zaljubljivanje u novu školsku drugaricu Lepu, zbog koje privremeno ostavlja stalnu simpatiju Gocu. Tu je i Divna sa kojom deli ljubav prema poeziji i doživljava prvo razočaranje, zatim pokušava da se preko Italije domogne svijeta, a roditelji ga hvataju u Istri. Bane odluči da postane čovjek, kupuje polovnog fiću, pa se 1969. godine ženi Biljanom i rješava stambeno pitanje.

10. Pozorište u kući

Pozorište u kući Izvor: YouTube

"Pozorište u kući" je kultna srpska humoristička serija koja se emitovala u dva različita perioda, prvo od 1972. do 1984. godine, a zatim u obnovljenom formatu od 2007. godine. Serija prati svakodnevni život jedne beogradske porodice i njihovih komšija, prikazujući humoristične situacije iz njihovih međusobnih odnosa i svakodnevnih problema.

Fokus je na porodici Petrović, koju čine Čiča Vukašin, dobrodušni penzioner i centralna figura porodice, i njegova snalažljiva i često temperamentna supruga Anđa. Oni žive u stanu u Beogradu sa svojim sinovima, njihovim porodicama, unucima i različitim gostima. Porodični život donosi niz komičnih situacija, često izazvanih generacijskim jazom, različitim karakterima članova porodice i svakodnevnim nesporazumima.