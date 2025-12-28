Nova Netfliksova drama koja će vas raznijeti: Svijet na ivici nestanka usljed katastrofalne poplave

Film "Velika poplava" pojavio se na striming platformi prošle nedjelje i ozbiljno je impresionirao publiku.

Izvor: YouTube/Netflix

Netfliksov film kataklizme "The Great Flood" koji su mnogi nazvali "pravom majstorskom lekcijom", ostavio je gledaoce emotivno slomljenima, dok su ga istovremeno poredili sa hitom "Interstelar".

The Great Flood trejler Izvor: Youtube / Netflix

Radnja je smještena u distopijsku budućnost i prikazuje svijet na ivici potpunog nestanka usljed katastrofalne, kolosalne poplave.

Južnokorejska drama prati majku An-na (Kim Da-mi), koja se budi usred noći kada njenog malog sina Dža-ina (Kvon Eun-seong) uplaši snažna oluja. Ubrzo shvata da je u pitanju apokaliptična poplava, čime se i pokreće radnja filma.

Pišući na internetu, gledaoci ne kriju oduševljenje filmom "Velika poplava", a jedan od njih je na mreži X napisao: "Upravo sam gledao/la The Great Flood… trenutno veoma ružno plačem. Zašto je ovo toliko emotivno?!"

"Izbori Kim Dami su uvek prava majstorska lekcija!"

Drugi gledalac je na Letterboxdu napisao: "Ako volite filmove poput 'Dan poslije sutra', 'Interstelar', 'Wonderland' ili čak veb-tun 'Distant Sky', trebalo bi da pogledate ovaj film.

"Iskreno, pustio/la sam ga samo zbog Park Hae-sua i Kim Dami, ali se to odmah isplatilo"

Dalje su dodali: "Vizuelni efekti su bili ludi – u najboljem mogućem smislu. Svaki deo filma mi je 'legao'. Ne govorim ovo olako. Ovaj film mi je ostao u mislima i nakon što se završio.“

U filmu „"Velika poplava" pojavljuje se i zvijezda serije "Squid Game", Park Hae-su, koji tumači lik Son Hi-džoa. Glumac (44) je u prvoj sezoni popularne Netfliksove serije igrao ključnu ulogu Čo Sang-vua.