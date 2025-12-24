Uloga Šurde bila je namijenjena ovom glumcu, ali je on poginuo: Potresna istina iza serije "Vruć vetar"

Ljubiša Samardžić nije bio prvi izbor za ovu ulogu.

Serija "Vruć vetar" je veliku popularnost stekla krajem sedamdesetih godina prošlog vijeka. Osim na prostorima bivše Jugoslavije emitovana je i u tadašnjoj Čehoslovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Austriji i Mađarskoj gdje je proglašena za najbolju televizijsku seriju svih vremena.

Uloga Šurde je Ljubiši Samardžiću donijela veliku popularnost. Osamdesetih je u Mađarskoj proglašen za najboljeg glumca gdje ga je na "Nep" stadionu dočekalo 100.000 ljudi.

Međutim, uloga Borivoja Šurdilovića u Vrućem vetru bila je namijenjena Slobodanu Đuriću. Nažalost, 22. decembra 1976. godine Slobodan je nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći. Imao je samo 32 godine.

Đurić je popularnost stekao u seriji "Pozorište u kući" i filmu "Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo" u kojem je glumio zajedno sa Milenom Dravić.

Scenarista ove kultne komedije Siniša Pavić je za života ispričao da je uloga Šurde bila planirana i za Milana Laneta Gutovića.

"Malo je poznato da je Šurdu trebalo da igra Lane Gutović, a da je Firgu trebalo da igra Bata Stojković, ali je izabran Čkalja, što je sasvim dovoljno za esejističke rasprave o trci za glavne role u 'Vrućem vetru'. Samo je Bora Todorović bio siguran, stvarajući jednu od najboljih epizodnih uloga ikada odigranih", ispričao je Pavić jednom prilikom za medije.

Ljubiša Samardžić je za ulogu Borivoja Šurdilovića dobio Gran pri na filmskim susretima u Nišu 1983. godine.

Muziku za seriju, kao i film "Avanture Borivoja Šurdilovića", komponovao je Vojkan Borisavljević, a otpjevao Oliver Dragojević. Pjesme "Čovek i brod" i "A sad adio" postale su veoma popularne i danas se slušaju. Pjesmu "A sad adio", čiji je tekst napisala Ljiljana Pavić, u seriji je pjevao i Slavko Bešić Čupa kao i Ljubiša Samardžić.

