"Malcolm in the Middle" se vraća: Popularna serija na ekranima u aprilu 2026. (VIDEO)

Popularna serija „Malcolm in the Middle“ se vraća! Povratnička mini-serija pod nazivom „Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair“ stiže na Hulu 10. aprila 2026. godine, donoseći ponovo priče o nespretnom, ali genijalnom Malkolmu i njegovoj urnebesnoj porodici.

Izvor: Hulu/Youtube

Prvi trailer za povratničku sezonu pokazuje kako je Malcolm (Frankie Muniz) ponovo uvučen u porodični vrtlog, nakon što se više od decenije trudio da se odmakne od svoje porodice. U trejileru vidimo Hala (Brajan Krenston) i Lois (Džejn Kazmarek) kako zahtijevaju njegovo prisustvo na njihovoj proslavi 40. godišnjice braka, ali izgleda da bi nesrećni Malkolm radije bio ostavljen na miru.

„Moj život je sada fantastičan. Sve što sam morao je da se držim podalje od svoje porodice", kaže Malkolm u traileru

Naravno, situacije su urnebesne.

Cijela originalna glumačka ekipa se vraća, osim malog brata Djuija (Dewey). Erik Per Salivan, koji je prvobitno tumačio ovaj lik, neće se vratiti u seriju, dok će njegovu ulogu u nastavku preuzeti Kejleb Elsver-Klark. Krenston je nedavno otkrio ovu vijest u razgovoru za podcast „Fly on the Wall“ Dena Karvija i Dejvida Spejda.

„Razgovarao sam sa Erikom i rekao: ‘Hej, imamo seriju! Vratiće se. On kaže: ‘Oh, to je fantastično!’ A ja mu kažem: ‘Da, radujemo se što ćemo te imati nazad.’ On odgovara: ‘Oh, ne, ne želim da to radim. Ali je fantastično.", objasnio je Krenston.

Bivši glumac, koji sada ima 33 godine, imao je dobar razlog da preskoči ovaj projekat.

„On zapravo ide na Harvard,“ rekao je Krenston tokom podkasta.

Nakon što je originalna serija trajala od 2002. do 2006. godine, Salivan se povukao iz glume četiri godine kasnije, sa 19 godina, da bi se posvetio drugim interesima.

„Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair“ biće specijalna mini-serija u četiri dijela, dostupna na Hulu i putem Disney+ platforme.