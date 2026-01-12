Napeti triler iz 2024: Jedna od najsmjelijih serija na Netfliksu bindžuje se za dan

Jedan od najsmjelijih trilera na Netfliksu je dušu dao za bindžovanje.

Izvor: Youtube/Netflix/printscreen

Ukoliko ste u potrazi za serijom koja drži pažnju, i idealna je za binge-watching, ovo je prava prilika da zaronite u jedan od najodvažnijih Netflix trilera, posebno ako ste ga propustili kada je premijerno prikazan 2024. godine.

Interesantno je da je ovaj napeti naslov sada tek stekao novu slavu, što se dogodilo sa velikim brojem starih serija prošle godine, a primjetno je da se ovaj "trend" nastavlja i u 2026. godini.

Triler koji je postao viralan na mrežama i o kojem ne prestaje da se govori je "The Madness", i prati Mansi Danijelsa, medijskog stručnjaka koji je na ivici da dobije svoj CNN šou.

Izvor: Youtube/Netflix/printscreen

Tokom boravka u šumi gdje je planirao da piše knjigu, nailazi na jezivo mjesto zločina. Odjednom se bori ne samo za život, već i za očuvanje svoje nevinosti, dok prijetnje rastu.

Žrtva je bijelac ekstremista uključen u opasnu grupu, a Mansi brzo postaje glavni osumnjičeni. Dok napetost raste, on pokušava da se ponovo poveže sa otuđenom porodicom i svojim zapostavljenim principima u očajničkom pokušaju preživljavanja.

Pogledajte trejler:

The Madness Izvor: YouTube

Inače, ovu seriju mnogi porede sa novim naslovom "His and Hers" koji je imao premijeru 8. januara - glavni protagonista je poznata medijska ličnost koja često izlazi u vijestima, neočekivano se nalazi blizu mesta zločina.

Kao i "His and Hers", i "The Madness" ubrzano juri ka uzbudljivom i napetom završetku. Iako nije dobila tako visoke ocjene na Rotten Tomatoes u prvi mah, sada je brojni kritičari i fanovi preporučuju kao uzbudljivu seriju idealnu za bindžovanje.

Pogledajte i kakva je atmosfera u seriji: