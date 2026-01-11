logo
"Black Mirror" se vraća: Netflix potvrdio osmu sezonu popularne serije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Netflixova antologijska serija "Black Mirror", poznata po mračnim i distopijskim prikazima uticaja tehnologije na savremeno društvo, dobiće i osmu sezonu, potvrdio je kreator serije Čarli Bruker.

Black Mirror dobija osmu sezonu: Netflix i Čarli Bruker potvrdili nastavak Izvor: Shutterstock

Bruker je vijest saopštio u intervjuu za Netflixovu platformu Tudum, poručivši da serija ima budućnost i da se vraća u trenutku kada stvarnost sve više podsjeća na teme kojima se "Black Mirror" godinama bavi.

"‘Black Mirror’ će se vratiti i nadam se da će biti bolji nego ikada. Srećom, ima budućnost, pa mogu potvrditi da će se vratiti tačno na vrijeme da ga stvarnost sustigne“, rekao je Bruker, dodajući da je već započeo rad na novim idejama.

Najava osme sezone dolazi uoči dodjele Zlatnih globusa, na kojima je serija ove godine po prvi put ostvarila značajnije priznanje. Sedma sezona nominovana je za najbolju televizijsku mini-seriju ili antologijsku seriju, dok su Rašida Džouns i Pol Džamati osvojili nagrade za uloge u epizodama "Common People" i "Eulogy".

Izvor: Netflix/Printskrin

Govoreći o kreativnom procesu, Bruker nije otkrivao konkretne detalje o zapletima novih epizoda, već je rad na osmoj sezoni uporedio sa snimanjem muzičkog albuma.

"Uvijek razmišljam šta još nismo uradili, kakav ton tražimo i gdje se nova priča uklapa u cjelinu. Kao da slažete pjesme na albumu i tražite pravac u kojem ćete ići", objasnio je Bruker.

Sedma sezona serije, koja je premijerno prikazana u aprilu 2025. godine, naišla je na pozitivne reakcije kritike i publike, naročito zbog povratka izraženim tehnološkim i distopijskim temama, nakon podijeljenih utisaka koje je izazvala šesta sezona.

Tagovi

serije netflix Black Mirror nova sezona

