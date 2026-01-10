10 serija kakve se više ne snimaju, a trebaju nam više nego ikad: Klasici kojima se vraćamo iznova i iznova

Postoje naslovi koji su svojom pričom i energijom osigurali svoje mjesto na listi najvoljenijih serija, a mi smo izdvojili 10 koje su apsolutni favoriti i dan-danas.

Iako o ukusima ne treba raspravljati, postoje naslovi koji su univerzalni, jednostavno, gotovo da nema osobe koja ih nije voljela više ili manje nevezano za godine.

Mi smo izdvojili serije različitih žanrova koje su nastale u posljednjih 20 godina, a kojima malo koja novijeg datuma može da parira. Možda je i to razlog što im se vraćamo iznova i iznova i pored silne ponude na različitim platformama.

1. Breaking Bad (2008–2013)

Serija koja je često proglašavana najboljom svih vremena prati profesora hemije koji odlučuje da zbrine porodicu nakon što je saznao da je teško bolestan. Ulazi u svijet droge ne zato što je loš, već zato što želi kontrolu, novac i poštovanje — i tu počinje njegov pad.

Zašto je gledati: Gledaš kako se običan čovjek pretvara u čudovište, korak po korak, bez povratka. Svaka sezona je jača od prethodne.

2.The Sopranos

Toni Soprano vodi mafijašku organizaciju, ali ne umije da vodi sopstveni život. Ima napade panike, probleme sa majkom, ženom i djecom — pa završava kod psihoterapeuta.

Zašto je gledati: Prvi put vidite mafijaša kao slomljenog čovjeka, ne samo kriminalca. Brutalno iskreno i iznenađujuće intimno.

3. The Big Bang Theory

Grupa briljantnih, ali socijalno nesnađenih naučnika pokušava da se uklopi u “normalan” svijet – uz ljubavne pokušaje, prijateljstva i večite nesporazume sa okolinom.

Zašto je gledati: Likovi su jasni, humor je direktan i epizode su savršene za opuštanje. Serija koju možete da pustite u bilo kom trenutku i tačno ćete znati šta dobijate.

4. True Detective

Prva sezona serije ima gotovo kultni status, i to ne bez razloga. Naš favorit je, moramo priznati, i četvrta sezona, te ako je niste gledali, obavezno joj dajte šansu.

Kada je riječ o kultnoj, prvoj, priča prati dva potpuno različita detektiva koji godinama istražuju ritualno ubistvo u Luizijani, dok se njihovi životi polako raspadaju. Inače, svaka sezona donosi potpuno novu priču.

Zašto je gledati: Mračna atmosfera, jezivi monolozi i osjećaj da zlo nikad nije daleko. Prva sezona je čista TV klasika.

5. The Mandalorian

Povratak Star Wars svijeta nikad nije bio slađi. Uostalom, nema ko nije pao na neodoljivog Grogua (mi svakako jesmo, ne zamjerite na pristrasnosti). Za one kojima je SW svijet nepoznat, serija prati usamljenog lovca na glave koji luta galaksijom nakon pada Imperije – i usput nailazi na malog, preslatkog saputnika. Veliki plus je i što je u glavnoj ulozi Pedro Paskal!

Zašto je gledati: "Mandalorian" je vratila “dušu” Star Wars univerzumu, uz nostalgiju, avanturu i jednog beba Jodu kojeg je nemoguće ne voljeti.

6. Friends

Kultni naslov koji ne može da dosadi ma koliko puta ga gledali. Topla atmosfera i humor, sasvim su dovoljni za savršeno veče uz ćebe i kokice. Šestoro prijatelja u Njujorku dijeli život, ljubavi, raskide, posao i vječita ispijanja kafe i naravno urnebesne avanture.

Zašto je gledati: Topla, duhovita i vječna. Serija kojoj se ljudi vraćaju kad im treba utjeha, smijeh ili osjećaj da nisu sami.

7. Seinfeld

Stand-up komičar Džeri Sajnfeld i njegov mali krug prijatelja u Njujorku upadaju u beskrajne rasprave i mini-drame oko potpuno banalnih stvari: pogrešne supe, "ružnih" partnera, neuzvraćenih poziva, glupih pravila u društvu i ljudi koji se ne ponašaju “kako treba”. Svaka epizoda uzme jednu sitnicu iz svakodnevnog života i rastegne je do apsurda.

Zašto je gledati: Genijalni dijalozi i humor koji je promijenio televiziju. Serija “ni o čemu”, a zapravo o svemu što nas nervira u svakodnevnom životu.

8. Sex and the City

Koliko je "And Just Like That" bila loša, toliko je SATC bio genijalan i drugačiji, a "vajb" serije i dan-danas bezuspješno pokušavaju da iskopiraju. Četiri bliske prijateljice u Njujorku prolaze kroz ljubavne katastrofe, veze bez budućnosti, brakove, raskide i vječita pitanja: ostati sam, ostati svoj ili se skrasiti. Sve to uz koktele, cipele i razgovore bez ikakvog uljepšavanja.

Zašto je gledati: Bila je hrabra za svoje vrijeme, glamurozna i iskrena. Postala je simbol jedne cijele ere i ženskog prijateljstva.

9. Gilmore Girls

Još jedna "ženska" ultimativna comfort serija na listi, koja je od 2025. dobila novi talas popularnosti. Samohrana majka i njena tinejdžerka žive u malom gradu gdje se svi poznaju, svi komentarišu i niko nema granice. Njihov odnos je više prijateljski nego roditeljski, pun brzih, duhovitih dijaloga i svakodnevnih sitnih drama.

Zašto je gledati: Jer djeluje kao sigurno mjesto. Topla, duhovita i emocionalno stabilna serija kojoj se ljudi vraćaju kad im treba mir, red i osjećaj da će sve nekako biti u redu.

10. The Office

Serija je snimana tako da izgleda kao da neko iznutra prati svakodnevni život zaposlenih u firmi koja prodaje kancelarijski papir. U centru je šef koji se uporno trudi da bude duhovit i omiljen, ali najčešće izaziva nelagodnu tišinu i neprijatne situacije.

Zašto je gledati: Jer je smiješno upravo tamo gdje boli. Sitni pogledi u kameru, tišina poslije loše šale i likovi koje prepoznaješ sa svakog posla čine ovu seriju savršenom za beskonačno gledanje iznova.

