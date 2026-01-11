logo
Ovo su 3 najbolje ocijenjene triler serije u posljednjih 5 godina: Jedna sezona dobila je 100 % pozitivnih ocjena

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Serije koje vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim, kao što nisu ni kritičare.

Ovo su 3 najbolje ocenjene triler serije u poslednjih 5 godina Izvor: Youtube printscreen/Apple TV

Ako tražite serije koje će vas držati napetima od prve do posljednje scene, ove tri trilera iz posljednjih pet godina su pravi izbor. Svaka od njih kombinuje sofisticiranu priču, vrhunske glumačke izvedbe i nepredvidive zaplete koji će vas terati da gledate dalje. Ove serije su osvojile kritiku i publiku, hvaleći ih zbog napetosti, atmosfere i inteligentnog pristupa žanru trilera. Bilo da volite psihološke misterije, kriminalističke napetosti ili međunarodne špijunske intrige, ove serije obećavaju nezaboravno iskustvo.

Severance

Severance — Official Trailer
Izvor: You Tube

Ocjene kritike: “Universal acclaim” — Metacritic: 83/100 (S1) i 87/100 (S2) 

Rotten Tomatoes (kritičari): oko 97 % za S1 i čak 100 % za S2

Radnja: Serija "Severance" smještena je u korporativni distopijski svijet kompanije Lumon Industries, gdje zaposleni pristaju na kontroverzan medicinski zahvat koji potpuno odvaja njihove poslovne uspomene od privatnog života. U centru radnje je Mark Skaut, koji zajedno sa kolegama otkriva mračne i uznemirujuće posledice ove "severance" procedure, koja im briše sjećanja svaki put kad uđu i izađu sa posla. Kako se granice između njihovih dvaju identiteta zamagljuju, otkrivaju tajne organizacije koje nadmašuju običnu korporativnu manipulaciju. Serija postavlja pitanja o identitetu, slobodnoj volji i etici savremenog radnog svijeta, balansirajući psihološki triler i društvenu kritiku. "Severance" je kritikama hvaljena zbog originalne premise i vizuelnog pristupa koji dotiče globalne teme kontrole i ličnog integriteta.

Black Bird

Black Bird — Official Trailer
Izvor: YouTube

Rotten Tomatoes (kritičari): 98 % 

Metacritic (kritika): 80/100 

Radnja: "Black Bird" je psihološki kriminalistički triler zasnovan na istinitim događajima, prati Džimija Kina, nekada obećavajućeg sportistu čija je karijera skrenula u kriminal, što ga dovodi do desetogodišnje zatvorske kazne. Federalne vlasti mu nude jedinstvenu priliku: skratiti kaznu ako u najstrožem odjeljenju zatvora stvori povjerenje kod osumnjičenog serijskog ubice Lerija Hola i izvuče priznanje o mjestu gdje su skrivene žrtvine grobnice. Kako vrijeme ističe i Holovi motivi ostaju nejasni, Džimi ulazi u opasnu igru mačke i miša, balansirajući između sopstvenog preživljavanja i istine. Serija je dobila pohvale za intenzivnu atmosferu i snažne glumačke izvedbe, posebno likova čija mračna psiha i neizvesni savezi čine srž pripovijesti.

Tehran

Tehran — Official Trailer
Izvor: YouTube

Rotten Tomatoes (S1): 94 % 

Metacritic: 72/100

Radnja: "Tehran" je međunarodni špijunski triler koji prati Tamar Rabinjan, izraelsku Mosad agentkinju iranskog porijekla, na njenoj prvoj opasnoj misiji u rodnom glavnom gradu Irana. Cilj zadatka je da onemogući iranski nuklearni program, ali kada operacija krene po zlu, Tamar mora da preživi u neprijateljskom okruženju dok se suočava sa sopstvenim korijenima i političkim spletom koji sežu daleko šire od prvobitnog zadatka.

Tokom serije, njen identitet je izložen, savezi postaju složeni, a opasnosti rastu kako iranski obavještajci i Mosad vrše pritisak sa obje strane. "Tehran" je hvaljen kao napeti geopolitički triler koji kombinuje špijunske intrige sa realističnim prikazom sukoba, ličnih borbi i moralnih dilema protagonista.

Tagovi

serije preporuka triler

