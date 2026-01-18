Stiže novi spin-off "Igre prestola": Sve što trebate da znate o seriji "Vitez sedam kraljevstava"

Zasnovana na seriji novela Džordža R. R. Martina, poznatih kao "Priče o Danku i Egu", radnja je smještena otprilike jedan vijek prije događaja iz "Igre prestola".

Nakon zmajeva, političkih intriga i borbe za Gvozdeni presto, Vesteros se vraća na male ekrane u potpuno drugačijem svjetlu.

HBO-ova nova serija "Vitez sedam kraljevstava" ("A Knight of the Seven Kingdoms"), čija je premijera zakazana za 18. januar, drugi je prednastavak globalnog fenomena "Igre prestola", ali i prvi koji se hrabro udaljava od epske grandioznosti. Umjesto bitaka koje odlučuju sudbinu kraljevstava, nova serija donosi intimniju, topliju i iznenađujuće duhovitu priču o jednom neobičnom prijateljstvu.

Pogledajte trejler:

Šta su "Priče o Danku i Egu"?

Radnja serije, zasnovane na Martinovim novelama, prati dvojicu naizgled nespojivih saputnika: sera Dankana Visokog, poznatijeg kao Dank (Piter Klfi), naivnog, ali časnog i izuzetno visokog viteza-lutalicu, i njegovog sitnog, ćelavog i pronicljivog štitonošu Ega (Dekster Sol Ansel). Njihove avanture vode ih kroz Vesteros, koji se još oporavlja od starih pobuna i ne sluti nove.

Za razliku od serija "Kuća zmaja" i "Igra prestola", koje su bile usmjerene na kraljeve, prinčeve i plemstvo, ova priča fokus stavlja na takozvane "male ljude" i prikazuje svijet iz perspektive onih koji rijetko utiču na velike istorijske događaje – iako upravo ti događaji oblikuju njihove živote.

Prva sezona ima šest epizoda, i predstavlja adaptaciju prve Martinove novele "Vitez lutalica" ("The Hedge Knight").

Drugačiji ton za poznati svijet

Prve kritike gotovo su jednoglasne u ocjeni da "Vitez sedam kraljevstava" ne liči ni na šta što smo do sada vidjeli u Martinovom univerzumu. Serija se opisuje kao svojevrsno "osvježenje" za gledaoce kojima je brutalnost prethodnih serija postala zamorna. Ton je znatno vedriji, priča manjeg obima, a humor ima ključnu ulogu.

Kritičari ističu da serija počinje šalom o varenju, čime odmah daje do znanja da ovo nije mračna drama o borbi za moć. Neki su je uporedili sa serijama "Mandalorijan" ili "Andor" iz franšize "Ratovi zvijezda", koje su poznati svijet iskoristile za ispričati manju, ličniju priču. Jedan kritičar iz Holivud reportera opisao je seriju kao "verziju 'Igre prestola' kakvu bi režirao Ričard Linklejter", aludirajući na fokus na dijaloge i međuljudske odnose.

Iako serija ne bježi od povremene brutalnosti, ona je ovdje u službi razvoja likova, a ne glavni pokretač radnje. "Vitez sedam kraljevstava" predstavlja osvježavajući zaokret za franšizu – manju, topliju i karakterno vođenu priču koja nudi novi ulaz u dobro poznati svijet, a istovremeno zadovoljava dugogodišnje fanove željne vernih adaptacija.

Da li će ovaj "buddy comedy" pristup viteškoj priči osvojiti širu publiku, ostaje da se vidi. Dobra vijest je da je HBO već potvrdio drugu sezonu, planiranu za 2027. godinu, koja će adaptirati sljedeću novelu – "Zakleti mač" ("The Sworn Sword").

