Ples sa smrću na 508 metara: Netfliks u subotu uživo prenosi ekstremno opasan istorijski trenutak

Legendarni penjač Aleks Honold spreman je na poduhvat koji će izmeniti istoriju, a gledaoci će to moći uživo da prate.

Jedan od najpoznatijih i najhrabrijih sportskih pjenjača današnjice, Aleks Honold, godinama pomjera granice onoga što se u vertikalnom svijetu smatra mogućim. Američki alpinista i slobodni solo penjač proslavio se nevjerovatnim usponima bez užeta i ikakve zaštitne opreme, a svjetsku slavu stekao je nakon istorijskog penjanja na stijenu El Kapitan u Nacionalnom parku Josemiti, što je zabilježeno u Oskarom nagrađenom dokumentarcu "Free Solo“.

Podsetite se trejlera:

Sada se sprema za još jedan podvig koji bi mogao ući u istoriju – uspon na jedan od najviših nebodera na svijetu.

Neboder od čelika i stakla, Taipei 101, uzdiže se 508 metara iznad glavnog grada Tajvana i već više od decenije zaokuplja Honoldovu maštu. U subotu ujutru pokušaće da se popne na ovu zgradu bez užeta i zaštitne opreme, a Netflix će cijeli poduhvat prenositi uživo, prenosi Associated Press.

Honold prvi penjač bez opreme

Najava događaja izazvala je veliko uzbuđenje, ali i nelagodu, jer su se odmah pojavila pitanja o etičkim implikacijama prenošenja ovako rizičnog poduhvata uživo.

Iako neće biti prvi penjač koji se popeo na ovaj neboder, Honold će biti prvi koji će to učiniti bez ikakvog osiguranja.

Honold, koji se za ovaj izazov priprema mjesecima, ne smatra da će uspon biti previše težak. Vežbao je na samoj zgradi i razgovarao s Robertom u svom penjačkom podkastu.

"Mislim da neće biti toliko ekstremno, ali vidjećemo. Čini mi se da je ovo savršena ravnoteža – dovoljno zahtjevno da mi bude zanimljivo i, naravno, veoma atraktivan uspon", rekao je Honold.

Zgrada ima 101 sprat, a najzahtevniji dio nalazi se u njenom srednjem segmentu.

Podijeljena je u osam cjelina, od kojih svaka ima po osam spratova strmog penjanja, nakon čega sledi balkon na kojem bi Honold mogao da se odmori.

Prenos pod nazivom "Skyscraper Live“ emitovaće se sa kašnjenjem od 10 sekundi. Džejms Smit, izvršni direktor produkcijske kuće Plimsoll Productions, rekao je da se odmah nakon prvog razgovora s Honoldom konsultovao sa stručnjacima za bezbjednost.

Pogledajte trejler:

Produkcija sarađuje sa grupom za upravljanje rizicima u filmu i televiziji pod nazivom "Secret Compass", a Smit i Honold moći će da komuniciraju tokom čitavog događaja.

"Svi koji su uključeni poznaju Aleksa i veruju mu. Biće uz njega tokom cijelog uspona. Snimaće nevjerovatne kadrove, ali su tu i da ga prate i reaguju ako se pojavi bilo kakav problem", rekao je Smit.

Produkcija je angažovala i meteorologe koji će pratiti vremenske uslove uoči dana uspona. Ukoliko uslovi budu loši, Honold se neće penjati.

"Ovo će biti najviši i najveći urbani free solo ikada. Na neki način ispisujemo istoriju i smatram da ovakvi događaji treba da se prenose i gledaju uživo", dodao je Smit.

Direktor programa za etiku medija i novinarstva na Univerzitetu Santa Klara, Subu Vinsent, ističe da je važno da Honold u svakom trenutku ima mogućnost da odustane i da produkcija ne poveća rizik koji već preuzima.

Jedna od ključnih bezbjednosnih mjera, prema njegovim riječima, jeste upravo kašnjenje u prenosu, kako bi se emitovanje moglo odmah prekinuti ukoliko nešto pođe po zlu, navodi Associated Press.