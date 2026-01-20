Pogledali smo trenutno najgledaniju seriju: Evo zašto nas je triler "His&Hers" ostavio bez teksta

Nas je privukla činjenica da je psiho triler "His&Hers" limitirana serija i da je sigurno situacija napeta, te smo odlučili da je pogledamo i napišemo utiske.

Serija "His&Hers" objavljena je na Netflixu 8. januara i već nakon par dana emitovanja na pomenutoj platformi postala je najgledaniji naslov sa fenomenalnim ocjenama i recenzijama.

Pogledali smo His&Hers

Pogledali smo psihološki triler i jedno je sigurno, kreatori pomenutog hita napravili su pravo remek-djelo.

Potrudićemo se da vam u nastavku ne spojlujemo "His&Hers", ali i objasniti zašto pogledati seriju, osim naravno scene koja je oduševila srpsku publiku.

Pozadina ubistva

Sve počinje nakon jezivog ubistva u malom gradiću nadomak Atlante. Otuđeni par ponovo sarađuje, ona kao novinarka na slučaju, a on kao glavni detektiv. Ipak, sve dobija preokret nakon što se desi još jedno ubistvo.

Mislili smo da je ovo još jedna od onih limitiranih, uzbudljivih triler serija u kojima se do kraja ne zna šta se dešava i ko je kriv, zapravo i ne zna se, ali smo se prevarili kada je jedan detalj u pitanju.

Mnogi su kraj kritikovali da je još jedan "kliše", ipak, mi se ne slažemo sa tim.

Dublja pouka serije

"His&Hers" govori o mnogo dubljim stvarima i temama. Koliko jedna greška u tinejdžerskom periodu može da obilježi nečiji život, na koji način užasno ponašanje i maltretiranje u školi promijeni osobu koja je bila meta nasilnika, ali i koliko su djeca nemilosrdna.

Iako se već u drugoj epizodi nagađa ko je ubica, možemo vam slobodno reći da nemate predstavu ko se krije iza svega, ali jedno je sigurno. Ljubav je najmoćnije "oružje" na svijetu i ništa nije onako kako se čini, a takođe i ljudi su svašta spremni da urade iz osvete.

Istina je da na kraju nevina osoba završava u zatvoru, ni ne sluteći da je samo "kolateralna šteta" u svemu tome. Slobodno možemo da kažemo, bez da spojlujemo previše, da smo nakon pisma u posljednjoj epizodi ostali u šoku.

Seriju smo izbindžovali u jednom dahu i ocena je 10/10.

Rađena po romanu

Podsjetimo, fantastični psiho triler "His & Hers" je adaptacija istoimenog bestselera autorke Elis Fini.

