Srpska kafa u najgledanijoj triler seriji na Netfliksu: Gore mreže zbog onoga što glavni lik kupuje usred Amerike

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Društvene mreže danima gore zbog hit scene u kojoj se vidi Grand kafa.

Grand kafa u seriji Hers and Hers Izvor: YouTube/Netflix

Poslednjih dana svijet ne prestaje da bruji o novoj Netfliks mini-seriji "His & Hers" koja je počela da se emituje 8. januara ove godine, postavši za kratko vrijeme jedan od najomiljenijih naslova.

Nažalost, sam završetak ovog hit psihološkog trilera razočarao je gledaoce, tačnije, samo finale. Razlog - previše klišea, a premalo smisla na kraju.

His & Hers, trejler
Izvor: YouTube

Inače, "His & Hers" je adaptacija istoimenog bestselera autorke Elis Fini, a radnja je smeštena u gradić Dahlonega u Džordžiji, i prati otuđene supružnike koji se ponovo nađu na istoj strani – ili barem na istom slučaju. Muža glumi Džon Bernthal, detektiv koji pokušava da složi priču oko jezivog ubistva, a njegovu suprugu Tesa Tompson, novinarka koja se istim slučajem bavi iz drugog ugla.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Kako se istraga razvija, postaje jasno da u gradiću gotovo niko nije potpuno nevin, a odnosi među likovima postaju sve napetiji.

Međutim, uprkos "mlakom" kraju, serija i dalje ima prilično dobre ocjene, a ljudi je masovno preporučuju kao odličnu za večernje bindžovanje, a popularna je kako u svijetu, tako i kod nas. Zapravo, čini se da balkanski Netfliks "gori" posljednja dva dana od kako su naši ljudi primijetili hit stvar - u jednoj od scena pojavljuje se i Grand kafa.

Izvor: printscreen/x/Nisic2Nisic

Srpska kafa u kadru

Sve se dešava u trenutku kada Džon Bernthal ulazi u radnju dok prati drugog muškarca, a potom se vidi kako kupuje srpsku Grand kafu, što bi se reklo - usred Amerike!

@leedeeja

Amerikanac kupuje kafu koja se kuva u džezvi hahahaha

♬ original sound - Lidija

Naravno, našim ljudima ova scena nije promakla, nakon čega se delila brzinom svjetlosti na mrežama, a komentari nisu izostali. 

"Uzeo najskuplju jer ide na slavu", "Pa ovo je genijalno", "Džon Srbin zna šta valja", "Jao, ja sam vraćala sto puta, nisam mogla da vjerujem da lik kupuje Grand kafu", "I ja sam vraćala da proverim da nisam luda", "Ali što smo svi odmah isto primetili, ha ha"... samo je djelić onoga što su ljudi primijetili.

